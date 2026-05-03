Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо у центральному матчі 26 туру УПЛ

У неділю, 3 травня, в межах 26 туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26 відбулося протистояння Динамо з Шахтарем.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь "гірників".

Перший "дзвіночок" для "гірників" пролунав на 11-й хвилині поєдинку, коли Караваєв влучив у стійку. А вже через 2 хвилини Пономаренко обікрав Назарину і з центру поля потужним ударом відправив м'яч у сітку воріт донецького клубу: Різник, який трохи задалеко вийшов, такого розвитку подій явно не очікував.

До перерви Шахтар намагався відновити паритет, але кияни без проблем відбилися. Можна згадати лише удар Феррейри, який пробив вище воріт.

Втім, свого підопічні Турана домоглися на старті другої 45-хвилинки: після прострілу Обаха до штрафного Траоре скинув м'яч на Феррейру, який з рикошетом відправив м'яч повз Нещерета.

Після цього гра перейшла ближче до центру поля, адже команди особливо не ризикували, однак згодом кияни віддали м'яч супернику, зосередившись на захисті. Шахтар цим скористався на 68-й хвилині: Нещерет зміг парирувати удар Ізаке, однак з добиванням Траоре вже не впорався.

Динамо мало нагоду відновити паритет доволі швидко, але Яцик після скидки від Пономаренка з вбивчої позиції не зміг влучити у площину воріт.

Надалі на перший план вийшли емоції, порушення правил, а згодом Костюк випустив на поле Герреро, який майже одразу вколотив "снаряд" під стійку воріт Різника, але після перегляду VAR арбітри зафіксували офсайд, а вже у компенсований час Михавко після подачі з кутового влучив у стійку, а після ще одного стандарту Герреро з вбивчої позиції пробив повз ворота, втративши останню нагоду врятуватися від поразки.

У підсумку рахунок залишився незмінним – Шахтар здобув вольову перемогу та набрав 63 очки та вже на 10 залікових балів відірвався від другого ЛНЗ. Динамо залишилося на 4-й сходинці (47 очок).

Чемпіонат України – УПЛ

26 тур, 3 травня

Динамо Київ – Шахтар 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 13 Пономаренко, 1:1 – 50 Феррейра, 1:2 – 68 Траоре

Динамо: Нещерет, Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Михайленко (Піхальонок, 77), Шапаренко (Герреро, 84), Буяльський (Яцик, 70), Редушко (Дубінчак, 84), Пономаренко, Ярмоленко (Огундана, 70)

Шахтар: Різник, Грам, Марлон Сантос (Вінісіус Тобіас, 27), Матвієнко, Азаров (Педро Енріке, 77), Назарина (Криськів, 46), Бондаренко (Очеретько, 63), Ізаке, Невертон (Проспер Обах, 46), Траоре, Лукас Феррейра

Попередження: Біловар (46), Пономаренко (90) – Тобіас (32), Матвієнко (34)

