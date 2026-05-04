Шахтар вже у наступному турі може оформити чемпіонство: турнірна таблиця УПЛ

У понеділок, 4 травня, матчем між Рухом та Зорею завершилася програма 26 туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Луганський клуб завдяки перемозі набрав 38 очок та піднявся на 8-му сходинку турнірної таблиці.

Водночас битва за чемпіонство досягає свого завершення. Шахтар у дербі обіграв Динамо та на 10 очок відірвався від другого ЛНЗ, який знову втратив очки, зігравши внічию з Карпатами.

Вже у наступному турі Шахтар може стати чемпіоном, якщо обіграє аутсайдера першості Полтаву. Гра відбудеться 10 травня.

Водночас за друге місце заточилася справжня заруба, адже Полісся переграло Металіст 1925 та майже впритул наблизилося до ЛНЗ.

У "підвалі" турнірної таблиці особливих змін не відбулося: Полтава не змогла обійти Олександрію, обидва залишися головними претендентами на пониження у класі.

Турнірна таблиця УПЛ після 26 туру

Шахтар – 63 бали (26 матчів) ЛНЗ – 53 (26) Полісся – 52 (26) Динамо – 47 (25) Металіст 1925 – 45 (26) Колос – 43 (26) Кривбас – 41 (26) Зоря – 38 (26) Карпати – 37 (26) Верес – 30 (26) Епіцентр – 26 (26) Оболонь – 24 (25) Кудрівка – 22 (26) Рух – 20 (26) Олександрія – 13 (25) Полтава – 12 (26)