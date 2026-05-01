Лондонський автобус пригальмував "гірників". Швидкі підсумки матчу Шахтар – Крістал Пелес

Донецький Шахтар поступився в першому півфінальному матчі Ліги конференцій, програвши в бойовому поєдинку представнику Англійської Прем'єр-ліги Крістал Пелес.

Мотивації було достатньо

Перед матчем у Кракові представники УЄФА презентували головний трофей турніру, що мало надати командам додаткової мотивації до боротьби. Звісно, і без споглядання на кубок зіграти у фіналі – мрія усіх футболістів.

Зазначимо, що знову був присутній на трибунах президент Шахтаря Рінат Ахметов, якого гравці тепло привітали на розминці перед матчем. На жаль, "фартовості" цього разу забракло.

Ну і 30 тисяч вболівальників на трибунах – коли востаннє гравці Шахтаря таке переживали?

Хто більш національний клуб?

Зазвичай "гірникам" закидають, що команда базується лише на бразильцях. Звісно, немає сенсу цей факт заперечувати, адже Шахтар вміє займатися селекцією і підбирати гравців, які у підсумку стають зірками футболу.

Цього разу Арда Туран виставив в основному складі сім бразильців та чотирьох українців. Але, глянувши на стартовий склад Крістал Пелес, там можна побачити лише… трьох англійців.

Втім, це не заважає жодному з клубів достойно представляти свою країну на європейській арені в цьому сезоні.

Шокуючий старт

Не встиг пролунати гімн Ліги конференцій, а глядачі зайняти свої місця на стадіоні "Вісли", як гості вже повели в рахунку!

Всього 21 секунда знадобилася "орлам", аби відкрити рахунок в цьому матчі. Захисники Шахтаря не розібралися в моменті, хто кого має накривати, і цим скористався Матета, віддавши розрізний пас на Ісмаїла Сарра, який, вийшовши на рандеву з Різником, переграв голкіпера ударом в дальній кут.

Навряд чи у Арди Турана був план "Б", щоб вносити корективи у гру вже на першій хвилині, тому Шахтар продовжив робити свою роботу, яку "гірники" в цьому сезоні виконують на відмінно.

Лондонський автобус

Що стосується гостей, то у них був явно план "Б" на такий випадок. Після забитого голу Крістал Пелес просто поставив фірмовий лондонський двоповерховий автобус на своїй половині, повністю віддавши ініціативу "гірникам".

Контролювати матч Шахтар вміє, бразильці роблять це красиво, але навіть при серйозній перевазі забити в першій половині гри підопічним Турана не вдалося.

Моменти були, хороші, але реалізації забракло. 6 ударів, 6 кутових та 66% володіння м'ячем – гарні показники, але на перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь британців.

Мотивація від Турана

По перерві "гірники" вийшли ще більш налаштовані на другий тайм, адже всі ми знаємо, як емоційно і, головне, правильно вміє давати настанови головний тренер Шахтаря.

І гол вже на третій хвилині другого тайму, чесно признатись, навіть не здивував. Причому забили господарі матчу в британському стилі: після подачі з кутового Еліас скинув на Очеретька, який одразу ж зрівняв рахунок.

Тут же два вбивчих моменти мали гості, але чудеса у своєму штрафному майданчику творив Дмитро Різник, потягнувши удар від Сарра впритул, і кішкою стрибнувши за добиванням від Матета.

Якщо не брати до уваги ці два моменти, то в порівнянні з першим таймом малюнок гри абсолютно не змінився – Шахтар закрив Крістал Пелес на їх половині поля і повністю контролював гру, заважала тільки реалізація.

І все було б добре, якби не одне "але", точніше два – це голи "орлів". Зовсім нелогічні за подіями на полі, проте лондонці здобувають комфортну перевагу в два м'ячі і за тиждень будуть "ставити автобус" вже на своєму полі.

Є сподівання, що в цьому протистоянні ще нічого не вирішено. І враховуючи, що УЄФА вже давно відмінив правило виїзного голу, то шанси "гірників" на загальний успіх хоч і невеликі, але вони є!

Матч-відповідь відбудеться 7 травня в Лондоні, а перед цим Шахтарю потрібно повернутися до Києва на гру проти Динамо в неділю.