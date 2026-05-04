Український тренер розкритикував зятя Суркіса після українського Класичного

Олег Федорчук висловився про центральний матч 26 туру УПЛ, в якому донецький Шахтар здобув вольову перемогу над київський Динамо (2:1).

Його слова передає Український футбол.

Досвідчений тренер заявив, що це була рівна гра, де справедливим результатом була б нічия. Він окремо оцінив виступ Крістіана Біловара, розкритикувавши захисника "біло-синіх", якого не вважає гравцем рівня гранда УПЛ.

"Біловар взагалі випадав з гри. Дуже ненадійно, він причетний до обох пропущених м'ячів, зіграв відверто слабо. У моменті, коли він вибивав м'яч і киянам забивали, якби він трохи вийшов вперед – було б положення поза грою. По ньому дуже багато питань. Біловар наразі – гравець рівня УПЛ, але точно не для команди з топ-4. Це рівень середняка чемпіонату. Я сьогодні навіть спіймав себе на думці, порівнюючи Біловара із Салюком з Металіста 1925. Останній виглядає набагато впевненіше, непомітно, але стабільно прогресує", – сказав Федорчук.

Зазначимо, що Крістіан Біловар у нинішньому сезоні провів 23 матчі в усіх турнірах. Результативними діями не відзначався.

Після поразки Динамо залишилось на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ та втратило математичні шанси на чемпіонство. За чотири тури до завершення чемпіонату кияни відстають на п'ять очок від Полісся, яке замикає трійку.