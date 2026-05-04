УАФ визначила час початку фіналу Кубку України Чернігів – Динамо

Українська асоціація футболу (УАФ) визначила час початку фіналу Кубка України 2025/26 між Черніговом та київським Динамо.

Вирішальний поєдинок заплановано на 20 травня на "Арені Львів". Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, у півфіналі Чернігів встояв у меншості та сенсаційно переграв Металіст 1925 по пенальті. Натомість Динамо розгромило чернівецьку Буковину.

Зазначимо, що "Арена Львів" вперше приймала фінал національного кубку у 2016 році. Тоді донецький Шахтар завдяки дублю Олександра Гладкого обіграв луганську Зорю з рахунком 2:0.

Відзначимо, що "гірники" є чинними володарями трофея. Минулого сезону-2024/25 вони здолали Динамо Київ у серії 11-метрових.