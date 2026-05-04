Зоря з голом Будківського здобула вольову перемогу над Рухом у заключному матчі 26 туру УПЛ

У понеділок, 4 травня, відбувся заключний матч 26 туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26, у якому Рух вдома програв Зорі.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Львівський клуб вийшов уперед в середині першого тайму зусиллями Невеса, який відгукнувся на передачу Притули та потужним ударом прошив Сапутіна.

Перевага господарів поля протрималася доволі довго, однак на 60-й хвилині Попара після незграбної спроби контратаки від суперника все ж зміг відновити паритет на табло.

Луганський клуб на хвилі успіху продовжив насідати на ворота львівської команди, і це дало свої привілеї, коли за 5 хвилин до фінального свистка Будківський забив у ворота Руха другий гол, поставивши у підсумку остаточну крапку у матчі.

У підсумку Рух із 20 заліковими балами залишився у зоні перехідних матчів, водночас Зоря набрала 38 очок та піднялася на 8-му сходинку, обійшовши Карпати.

Чемпіонат України – УПЛ

26 тур, 4 травня

Рух – Зоря 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Невес, 1:1 – 60 Попара, 1:2 – 85 Будківський

Рух: Герета, Роман, Слюсар, Товарницький, Кітела, Притула, Бойко, Таллес, Діалло (Себро, 83), Ігор Невес (Тутті, 78), Алмазбеков (Копина, 78).

Зоря: Сапутін, Жуніньйо (Пердута, 29), Джордан, Ескінья, Малиш (Горбач, 66), Кушніренко, Попара, Саллієу (Мічин, 46), Слесар, Будківський, Вантух

Попередження: Роман (23) – Жуніньйо (13), Джордан (28), Попара (68)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, вчора, 3 травня відбулося "українське класичне", у якому Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо.