Карпати відібрали очки у ЛНЗ у 26 турі УПЛ

Суботній ігровий день 26 туру УПЛ завершував матч у Львові, де місцеві Карпати приймали віцелідера чемпіонату, ЛНЗ. Гості вчетверте поспіль втратили очки, зробивши свої шанси поборотися з Шахтарем за чемпіонство суто теоретичними.

У ЛНЗ був шанс вирвати перемогу в матчі, проте на 61-й хвилині Артур Микитишин не зумів реалізувати пенальті. Після цього матчу ЛНЗ відстає від Шахтаря на 7 очок у турнірній таблиці, і у команди Арди Турана є ще один матч у запасі.

Чемпіонат України – УПЛ

26 тур, 2 травня

Карпати – ЛНЗ – 0:0 (0:0)

Карпати: Домчак, Лях, Холод, Бабогло, Сич (72 Мірошниченко), Сапуга (61 Жан Педрозу), Костенко (82 Пауло Вітор), Бруніньйо (82 Рубчинський), Чачуа, Алькаїн, Фал (73 Карабін)

ЛНЗ: Паламарчук, Драмбаєв, Муравськпий, Горін, Пасіч, Дідик, Рябов, Кузик, Твердохліб (67 Пастух), Микитишин (67 Яшарі), Ассінор (79 Кравчук)

Попередження: 19 Твердохліб, 45+2 Чачуа, 64 Микитишин, 70 Жан Педрозу, 76 Яшарі, 90+3 Мірошниченко

Раніше Колос на виїзді розгромив Олександрію.