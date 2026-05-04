Кудрівка звільнила головного тренера після нічиєї з Оболонню

Дебютант УПЛ ФК Кудрівка звільнив із посади головного тренера Василя Баранова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Футбольний клуб Кудрівка висловлює щиру подяку Василю Анатолійовичу Баранову за професіоналізм, відданість справі та вагомий внесок у розвиток команди. Разом ми пройшли важливий етап, пережили яскраві перемоги та складні моменти, крок за кроком рухаючись уперед і закладаючи фундамент для подальшого розвитку клубу", – йдеться у заяві клубу.

Василь Баранов очолив Кудрівку восени 2024 року, замінивши на посаді головного тренера Романа Локтіонова. За підсумками сезону 2024/25 у Першій лізі команда з Чернігівщини вперше в історії клубу вийшла в УПЛ.

У 26-му турі Кудрівка у Києві зіграла внічию з Оболонню (1:1), врятувавшись від поразки в компенсований час. У турнірній таблиці колишня команда Баранова посідає 13-те місце, маючи в активі 22 очки.