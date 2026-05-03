Полісся обіграло Металіст 1925 в 26 турі УПЛ і наблизилося до ЛНЗ

У неділю, 3 травня, відбувся матч 26 туру УПЛ, в якому зустрічалися два претенденти на єврокубки – Металіст 1925 і Полісся. Попри те, що поєдинок відбувався у Житомирі, номінальними господарями був Металіст 1925.

Мінімальну перемогу здобуло Полісся. Долю матчу вирішив єдиний гол Максима Брагару на 20-й хвилині матчу. Ця перемога дозволила команді Руслана Ротаня наблизитися на відстань усього одного очка до ЛНЗ, який наразі посідає друге місце в турнірній таблиці.

Чемпіонат України – УПЛ

26 тур, 3 травня

Металіст 1925 – Полісся – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 20 Брагару

Металіст 1925: Варакута, Мартинюк (78 Салюк), Шабанов, Павлюк, Крупський, Калюжний, Рашиця (78 Мба), Аревало Чапарро (78 Забергджа), Калитвинцев (66 Кастільйо), Антюх (66 Арі Моура), Ітодо

Полісся: Волинець, Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Майсурадзе (88 Кобернюк), Бабенко, Емерлаху (61 Федор), Андрієвський (79 Шепелєв), Брагару (61 Назаренко), Гуцуляк, Краснопір (61 Гайдучик)

Попередження: 89 Шепелєв

Нагадаємо, суботній ігровий день 26 туру УПЛ розпочався з нічиєї між Оболонню та Кудрвікою.