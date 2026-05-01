Кривбас у гольовій перестрілці зіграв унічию з Полтавою в 26-му турі УПЛ

У п'ятницю, 1 травня, матчем у Кропивницькому між Полтавою та Кривбасом стартував 25-й тур Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 3:3.

Суперники жваво розпочали поєдинок, забивши п'ять м'ячів у перші 16 хвилин. Гості завдяки голам Парако і Ассана Сека вийшли вперед, створивши солідний гандикап.

Проте згодом повторився сюжет попереднього поєдинку Кривбасу проти Динамо, але тепер за участю аутсайдера УПЛ. Спочатку Коцюмака і Сухорученко зрівняли рахунок, а за кілька хвилин Сад вивів полтавців вперед.

У другому таймі Кривбас зміг забити у ворота Полтави після удару Рохаса, але арбітр скасував гол через офсайд.

На 85-й хвилині півзахисник криворіжців Бар Лін скористався пасом Глейкера Мендози та відновив паритет.

Криворіжці були близькими до перемоги, але арбітр після перегляду ВАР скасувавгол Вілівальда у компенсований час

Чемпіонат України – УПЛ

26 тур, 1 травня

СК Полтава – Кривбас 3:3 (3:2)

Голи: 0:1 – 2 Парако, 0:2 – 7 Сек, 1:2 – 8 Коцюмака, 2:2 – 8 Коцюмака, 3:2 – 16 Сад, 3:3 – 85 Бар Лін

У турнірній таблиці Полтава залишилася на останньому 16-му місці, маючи в активі 12 очок. Кривбас зумів обійти Колос та піднятися на 6-ту сходинку, але ковалівці свій матч зіграють 2 травня.