Історична перемога Шахтаря, поразка ЛНЗ, Епіцентр зупинив Карпати: підсумки 24 туру УПЛ

Відбулися матчі 24-го туру Української Прем'єр-ліги. У чемпіонській гонці визначився лідер, який відірвався від конкурента. Все гарячіше стає боротьба за "бронзу" та четверте єврокубкове місце.

"Чемпіон" у традиційному огляді підбиває підсумки туру, що завершився.

П'ятниця, 17 квітня

Динамо – Зоря 3:1

Оболонь – Полтава 1:1

Субота, 18 квітня

Колос – ЛНЗ 1:0

Металіст 1925 – Кудрівка 1:0

Неділя, 19 квітня

Кривбас – Рух 3:0

Епіцентр – Карпати 0:0

Понеділок, 20 квітня

Олександрія – Верес 0:3

Шахтар – Полісся 1:0

Пономаренко допоміг Динамо перервати чорну смугу

Матч Динамо – Зоря відкрив програму 24-го туру. Столична команда після двох поразок поспіль не мала права втрачати очки. У складі "біло-синіх" повернувся після дискваліфікації Матвій Пономаренко, якого дуже не вистачало у попередній зустрічі з Металістом 1925 (0:1).

Надмірне бажання реабілітуватися перед власними вболівальниками зіграло злий жарт з 20-річним форвардом. У дебюті поєдинку Пономаренко привіз пенальті у власні ворота та допоміг Будківському вийти вперед у бомбардирській гонці.

Втім, Матвій швидко реабілітувався, забивши свій 10-й гол у чемпіонаті. У підсумку підопічні Ігоря Костюка здобули важливу перемогу, яка залишає Динамо в боротьбі за один з комплектів нагород.

Полтава створила проблеми для Оболоні

"Пивовари" розчаровують у весняній частині чемпіонату. Безвиграшна серія киян триває вже шість матчів. Перервати неприємну смугу команда Олександра Антоненка збиралася у поєдинку проти головного аутсайдера ліги – СК Полтава.

Домашній поєдинок не став переломним для Оболоні. Столичний клуб навіть у більшості ледь уникнув поразки. За 8 хвилин до завершення основного часу Олег Слободян реалізував пенальті, принісши своїй команді нічию.

ЛНЗ вибуває з чемпіонської гонки?

Попередній матч з Шахтарем (2:2) забрав багато сил в черкасців. Це продемонструвала гра проти Колоса.

У Ковалівці підопічні Руслана Костишина завдяки голу Кане швидко вийшли вперед. "Фіолетові" мали достатньо часу, щоб врятуватися від поразки. Однак усі намагання футболістів ЛНЗ здобути бодай нічию завершилися нічим.

Команда Віталія Пономарьова не змогла продовжити рекордну гостьову переможну серію, яка тривала 8 матчів. Втрата трьох очок може дорого коштувати ЛНЗ на фініші сезону.

Джокер Бартуловича повернув Металіст 1925 на 4-те місце

Харків'яни зобов'язані були перемагати Кудрівку, адже прямий конкурент за єврокубкове місце, Динамо, набрав три бали в 24-му турі. До честі суперника, команда з Чернігівщини не збиралася робити подарунки Металісту 1925.

Все вирішив гол на першій компенсованій хвилині матчу. Спрацювала заміна Младена Бартуловича, який наважився випустити другого форварда Крістіана Мба на допомогу Пітеру Ітодо. Саме забитий м'яч нігерійця приніс Металісту 1925 перемогу, дозволивши повернутися на 4-те єврокубкове місце.

Кривбас не пробачив Руху дитячі помилки

Провальним виявився дебют в УПЛ 18-річного голкіпера Руху Єгора Клименка. На початку матчу з Кривбасом воротар не зміг зупинити м'яч після пасу від Олексія Товарницького, дозволивши супернику вийти вперед.

Парад помилок продовжив 17-річний Володимир Ясінський, який наприкінці першого тайму зрізав м'яч у власні ворота. Окрім автоголів, лише одного разу "жовто-чорні" дозволили відзначитися гравцю Кривбасу. На 67-й хвилині хорватський захисник криворіжців Ян Юрчец ударом зі штрафного довів рахунок до розгромного.

Епіцентр зупинив переможну ходу Карпат

Перед матчем з Епіцентром Карпати здобули чотири перемоги, врятувавши Фран Фернандеса від неминучої відставки. Те, що не змогло зробити Динамо в очному поєдинку, здійснив Епіцентр.

Підопічні Сергія Нагорняка зіграли внічию з львів'янами (0:0), створивши одну з несподіванок туру. Зазначимо, що в першому колі Епіцентр на виїзді переміг Карпати 3:1.

Верес штовхає Олександрію до Першої ліги

Срібний призер минулого сезону втрачає останні шанси на порятунок. У домашньому матчі проти Вереса команда Володимира Шарана зазнала розгромної поразки 0:3.

"Червоно-чорні" завдяки цій перемозі закріпилися на 10-й сходинці таблиці. Натомість безвиграшна серія "містян" зросла до 16 матчів. Востаннє Олександрія перемагала 27 вересня 2025 року.

Шахтар на куражі переміг Полісся

Донецький Шахтар у попередніх п'яти матчах в чемпіонаті УПЛ жодного разу не перемагав Полісся. Ба більше, донеччани не могли забити бодай один гол у ворота "вовків". Вихід у півфінал Ліги конференцій додав емоцій "гірникам".

У центральному матчі 24-го туру підопічні Арди Турана зуміли здобути історичну перемогу над житомирянами (1:0), яка дозволила їм одноосібно вийти на перше місце в турнірній таблиці.

Полісся зазнало шостої поразки у чемпіонаті, втративши можливість втрутитися в боротьбу за чемпіонство.

Найкращі бомбардири УПЛ сезону-2025/26

Лідери снайперських перегонів Пономаренко та Будківський синхронно довели рахунок своїм голам до 10. Їхні найближчі конкуренти в минулому турі "мовчали", залишивши результативні удари на наступні матчі.

Матвій Пономаренко (Динамо) – 10 (12 матчів)

Пилип Будківський (Зоря) – 10 (21)

Бабукар Фаал (Карпати, Рух) – 9 (24)

Андрій Сторчоус (Кудрівка) – 8 (21)

Марк Ассінор (ЛНЗ) – 8 (22)

Микола Гайдучик (Полісся) – 8 (24)

Матвій Пономаренко ФК Динамо Київ

У турнірній таблиці відбулася зміна лідера. Шахтар завдяки перемозі над Поліссям вийшов на чисте перше місце, маючи гру в запасі. ЛНЗ відстає від "гірників" вже на два бали.

Полісся підпустило до себе Металіст 1925 і Динамо, які реально претендують на "бронзу" чемпіонату.

Наступний 25-й тур стартує в суботу, 25 квітня. Вболівальників очікують галицьке дербі, лобові матчі Кривбас – Динамо та ЛНЗ – Металіст 1925. Донецький Шахтар у Львові зіграє номінально виїзний поєдинок проти Кудрівки, який стане репетицією півфіналу Ліги конференцій.