Епіцентр впевнено розібрався з Карпатами у матчі 9 туру УПЛ

У неділю, 19 жовтня, відбувся черговий матч 9 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Епіцентр переграв Карпати.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Перший тайм пройшов у доволі рівній грі, команди мали кілька моментів, однак на перерву пішли без забитих м'ячів.

Кардинально ситуація змінилася у другій 45-хвилинці. Першими забили Карпати, однак після перегляду VAR гол було скасовано. Далі слово було за гостями: на 57-й хвилині Епіцентр вивів вперед Миронюк, а вже через 4 хвили перевагу команди Сергія Нагорняка подвоїв Климець. І на цьому парад голів не завершився, адже через хвилину львів'яни скоротити відставання до 1 м'яча зусиллями Вітора.

Втім, на більше "левів" не вистачило, а за 5 хвилин до завершення основного часу Мороз третім голом остаточно зняв питання щодо переможця протистояння. Завдяки цій перемозі Епіцентр піднявся з останнього місця та зрівнявся по очкам з Рухом, скинувши на дно таблиці СК Полтава.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

9 тур, 19 жовтня

Карпати – Епіцентр 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 57 Миронюк, 0:2 – 61 Климець, 1:2 – 62 Вітор, 1:3 – 85 Мороз

Карпати: Домчак, Паласіос (Клименко 66), Педрозо, Бабогло, Мірошниченко, Бруніньйо, Альварес, Чачуа, Костенко (Фабіано 77), Пауло Вітор (Карабін 66), Краснопір (Невес 66)

Епіцентр: Білик, Климець, Кок, Мороз, Танчик, Себеріо (Беженар 75), Запорожець (Ліповуз 87), Кирюханцев (Савчук 90+2), Миронюк, Сіфуентес, Сидун (Супряга 90+2)

Попередження: 8 – Танчик, 45 – Костенко, 45 – Кирюханцев, 75 – Себеріо

Нагадаємо, що вчора зіграли всі чотири лідери УПЛ: Динамо зіграло внічию із Зорею, Полісся та Шахтар голів не забивали, а Кривбас переміг Рух, за рахунок чого вирвався на перше місце чемпіонату.