Шанс для Шахтаря: ЛНЗ сенсаційно поступився Колосу у 24 турі УПЛ

У суботу, 18 квітня, 24 тур Української Прем'єр-ліги продовжився матчем у Ковалівці, де місцевий Колос обіграв черкаський ЛНЗ.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0.

Господарі відзначились швидким голом. Вже на 7-й хвилині Юрій Климчук розігнав швидку атаку, вчасно знайшов передачею Ібрагіма Кане. Малійський легіонер обійшов захисника та влучно пробив у кут воріт.

Черкаські наприкінці першого тайму змогли відновити паритет стараннями Олександра Драмбаєва, який замкнув дальню стійку після подачі зі стандарту. Однак гол скасували після перегляду ВАР – в оборонця зафіксували офсайд.

У другій половині гри ЛНЗ влаштував справжню облогу воріт Пахалюка. Однак захист Колоса зіграв дисципліновано та зміг вистояти переможний рахунок.

Чемпіонат України – УПЛ

24 тур, 28 квітня

Колос (Ковалівка) – ЛНЗ (Черкаси) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 8 Кане

Колос: Пахолюк, Понєдєльнік, Козік, Бурда, Цуріков, Теллес (Хрипчук, 88), Гагнідзе, Демченко (Ррапай, 84), Кане, Салабай, Климчук (Тахірі, 73)

ЛНЗ: Паламарчук, Драмбаєв, Дідик (Микитишин, 59), Муравський, Горін, Путря, Пастух, Рябов, Кузик (Авуду, 73), Кравчук (Пачіс, 73), Ассінор (Твердохліб, 59)

Попередження: Теллес (46), Демченко (80), Пахолюк (83), Ррапай (90+4) – Кузик (10), Дідик (40), Драмбаєв (79)

Огляд матчу

ЛНЗ продовжує розділяти перше місце в турнірній таблиці з донецьким Шахтарем, проте у "гірників" ще два матчі у запасі. Перемога дозволила Колосу піднятися на шосту сходинку, маючи в активі 37 балів.

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

