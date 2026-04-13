ЛНЗ – Шахтар: лідери УПЛ не визначили сильнішого у грі з асистом воротаря та двома автоголами

У понеділок, 13 квітня, черкаський ЛНЗ і донецький Шахтар провели центральний матч 23 туру Української Прем'єр-ліги, в якому команди розписали мирову з рахунком 2:2.

"Гірники" вийшли вперед уже на початку зустрічі. Автогол на 11-й хвилині собі в пасив записав Артур Рябов.

Господарі доволі швидко змогли відігратись. І знову глядачі стали свідками гола у свої ворота.

Цього разу не пощастило Валерію Бондарю. Після кутового Олег Горін завдав удар головою і м'яч рикошетом від футболіста збірної України опинився в сітці (в цьому моменті захисник ЛНЗ розбив обличчя до крові, але зміг потім продовжити гру).

На 34-й хвилині знову Шахтар повів. Голкіпер донеччан Дмитро Різник відзначився першим асистом у кар'єрі, а забив ударом із близької відстані в нижній кут Егіналду.

Проте гостям не вдалось піти на перерву у статусі лідера. Вже в компенсований час Марк Ассінор відзначився голом, цього разу господарі знову забили після подачі з кутового.

Через повітряну тривогу другий тайм у Черкасах розпочався на 40 хвилин пізніше. Він уже не був таким щедрим на голи.

Команди зіграли обережніше та врешті-решт розписали нічию з рахунком, який був зафіксований ще в першій половині.

Чемпіонат України – УПЛ

23 тур, 13 квітня

ЛНЗ – Шахтар 2:2 (2:2)

Голи: 0:1 – 11 Рябов (АГ), 1:1 – 28 Бондар (автогол), 1:2 – 34 Егіналду, 2:2 – 45+4 Ассінор

ЛНЗ: Паламарчук, Драмбаєв, Муравський, Горін, Пасіч, Дідик, Кузик, Пастух, Рябов, Кравчук (Твердохліб, 79), Ассінор (Микитишин, 63).

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Марлон, Бондар, Конопля, Назарина, Егіналду (Матвієнко, 86), Педріньйо (Педріньйо, 46), Бондаренко (Невертон, 77), Аліссон, Траоре.

Попередження: 90 – Аліссон, 90+2 – Бондар.

Після цієї гри команди продовжують мати однакову кількість залікових балів. Вони розташовуються на перших двох сходинках турнірної таблиці, але "гірники" мають матч у запасі.

Напередодні в межах 23-го туру УПЛ Металіст 1925 сенсаційно переміг Динамо, завдяки голу Дениса Антюха. Ця поразка стала другою поспіль для киян у чемпіонаті.