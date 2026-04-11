Металіст 1925 з голом Антюха переміг Динамо в 23 турі УПЛ

У суботу, 11 квітня, відбувся черговий матч 23 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Металіст 1925 в Житомирі обіграв Динамо.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Кияни повністю володіли ініціативою у протистоянні, завдавши три удари в площину воріт суперника (всього 9), більше володіли м'ячем, але підвела реалізація. Водночас харківський клуб до 78 хвилини навіть не завдав жодного удару в напрямку воріт підопічних Костюка.

Іронія в тому, що саме Металіст 1925 у підсумку і відкрив рахунок зусиллями Антюха, реалізувавши свій перший момент, на що гості зі столиці так нічим не відповіли до фінального свистка, програвши свій другий матч поспіль.

У підсумку обидві команди так і залишилися сусідами по турнірній таблиці, однак Металіст скоротив відставання від свого сьогоднішнього суперника на 3 бали, набравши 38 очок, Динамо, маючи 41 очко, продовжує йти на 4-й сходинці.

Чемпіонат України – УПЛ

23 тур, 11 квітня

Металіст 1925 – Динамо Київ 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 78 Антюх

Металіст 1925: Варакута, Крупський, Шабанов, Салюк, Мартинюк, Павлюк, Аревало (Литвиненко, 60), Баптістелла (Калітвінцев, 27), Забергджа (Антюх, 60), Ітодо (Мба, 76), Рашиця (Когут, 76)

Динамо: Нещерет, Тимчик (Коробов, 83), Біловар, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Михайленко (Буяльський, 83), Шапаренко (Піхальонок, 77), Волошин, Герреро (Огундана, 66), Ярмоленко (Редушко, 66)

Попередження: 47 – Волошин (Динамо), 90+5 Варакута (Металіст 1925)

Напередодні Карпати обіграли Олександрію.

Нагадаємо, стартову гру туру зіграли у Кропивницькому, де Полтава поступилась Поліссю.