Шахтар не програв АЗ у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій та пробився у півфінал турніру

У четвер, 16 квітня, відбувся матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій, у якому Шахтар зіграв унічию з нідерландським АЗ, однак за рахунок перемоги у першому протистоянні вийшов у півфінал турніру.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Після першого поєдинку донецький клуб мав вагому перевагу в 3 м'ячі, тому сильно події не спуртував, водночас суперник випустив майже резервний склад, залишивши низку ключових гравців команди на заміні.

Причиною такого рішення, швидше за все, стало те, що команда незабаром зіграє у фіналі Кубку Нідерландів, переможець якого і так забезпечить собі місце у Лізі конференцій.

У підсумку перший тайм команди провели доволі рівно, однак голів не забивали, хоча моментів у "гірників" було трохи більше.

На старті другого тайму, а точніше через 13 хвилин після його початку, Шахтар все ж втілив свою перевагу у забитий м'яч: під час контратаки Кауан Еліас вирвався до воріт суперника, віддав точну передачу на хід Аліссону, який низом відправив м'яч у сітку воріт суперника.

На 73-й хвилині АЗ все зміг відновити паритет: Ісак Єнсен зі штрафного потужним ударом відправив "снаряд" у ближній кут воріт Різника, а за 10 хвилин до фінального свистка Ковач грудьми скинув м'яч під удар Шина, який злету вразив уже дальній кут воріт донецького клубу, повернувши інтригу у протистояння.

Втім, не пройшло і три хвилини, як Шахтар знову повернув спокій українським вболівальникам, тут спрацювали заміни від Турана: Лукас Феррейра та Лука Мейрелліш зловили суперника на помилці, викотилися в контратаку, яка завершилася точним пострілом другого поміж ніг Зуту.

У підсумку до фінального свистка команди більше не забивали, розійшовшись миром 2:2, чого вистачило "гірникам" для проходження в 1/2 фіналу турніру.

Ліга конференцій з футболу-2025/26

1/4 фіналу, 16 квітня

Матч-відповідь

АЗ – Шахтар 2:2 (0:0)

Перший матч 0:3

Голи: 0:1 – 58 Аліссон, 1:1 – 73 Єнсен, 2:1 – 80 Шин, 2:2 – 83 Мейрелліш

У півфіналі "гірники" зіграють проти переможця пари Фіорентина – Крістал Пелес. В першому їхньому протистоянні англійці виграли з рахунком 3:0.