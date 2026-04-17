Динамо з голом Пономаренка переграло Зорю у 24 турі УПЛ

У п'ятницю, 17 квітня, Динамо у домашньому матчі обіграло луганську Зорю у межах 24 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 3:1.

До стартового складу киян після відбуття дискваліфікації повернувся Матвій Пономаренко. Нападник вже на 7-й хвилині заробив пенальті у власні ворота, збивши у штрафній Слесара. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Пилип Будківський.

Кияни відповіли стрімкою контратакою – Микола Шапаренко вивів віч-на-віч з голкіпером Пономаренка, який в дотик проштовхнув м'яч у сітку воріт. Для форварда цей гол став 10-м у поточному сезоні. Він разом з Будківським є лідером бомбардирських перегонів УПЛ.

Надалі "біло-сині" забили другий гол стараннями Пономаренка та Буяльського, проте після перегляду ВАР у Матвія був зафіксований мінімальний офсайд.

Динамо вийшло вперед у другій половині гри після реалізації Володимиром Бражком пенальті. Майже одразу гравці столичного колективу відзначились третім голом, подачу з флангу ефектно замкнув 19-річний півзахисник Богдан Редушко. Для хавбека – це вже другий гол у сезоні.

Чемпіонат України – УПЛ

24 тур, 17 квітня

Динамо (Київ) – Зоря (Луганськ) 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 7 Будківський (пен), 1:1 – 19 Пономаренко, 2:1 – 62 Бражко (пен), 3:1 – 68 Редушко

Динамо: Нещерет – Коробов, Захарченко, Михавко, Дубінчак (Вівчаренко, 74) – Бражко, Волошин (Ярмоленко, 74), Буяльський (к), Шапаренко (Піхальонок, 70, Редушко (Кабаєв, 70) – Пономаренко (Герреро, 86)

Зоря: Турбаєвський – Пердута, Джордан, Ескінья (Яньїч, 89), Рейс – Кушніренко, Попара (Єлавич, 77), Андушич, Слесар (Бах, 89), Горбач (Дришлюк, 63) – Будківський (к).

Попередження: Дубінчак (54), Буяльський (76) – Джордан (19), Кушніренко (35)

Динамо перервало двоматчеву серію поразок у чемпіонаті та наразі з 44 очками в активі посідає четверте місце у турнірній таблиці. Зоря з 32 балами йде восьмою.

