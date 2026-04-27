Тренер Кривбаса після покеру Мендози у ворота Динамо: Він "продав" себе

Софія Кулай — 27 квітня 2026, 12:14
Глейкер Мендоза
ФК Кривбас

Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен в етері УПЛ ТБ висловився про Глейкера Мендозу, який забив чотири голи у ворота київського Динамо у рамках 25-го туру УПЛ-2025/26 (перемога киян 6:5).

Його цитує сайт Кривбаса.

Нідерландський наставник переконаний, що саме у таких поєдинках будь-який футболіст може себе "продати" в іншу команду, а також покращити свої статистичні дані.

"Думаю, він сьогодні (26 квітня – прим. ред.) це зробив – він "продав" себе, забивши чотири фантастичні голи завдяки технічним навичкам. Крім того, він приніс багато енергії команді, показав гарну гру в цілому. Це ті речі, в яких ми, як тренерський штаб і команда, допомагаємо йому розвиватись", – сказав Ван Леувен.

Відзначимо, що футболіст Кривбаса увійшов в історію. Він став першим футболістом, якому вдалося забити чотири м'ячі в одній грі у ворота киян.

Нагадаємо, що Мендоза виступає за клуб із Кривого Рогу з лютого 2025-го. Відтоді провів у футболці Кривбаса 30 ігор (11 голів та 10 асистів).

У поточному сезоні-2025/26 Глейкер вже відзначився 10 м'чами та 10 гольовими передачами у 25-ти зіграних матчах. Його контракт із українською командою розрахований до кінця 2028 року.

Раніше лідер криворізької команди прокоментував свій покер у володіння Руслана Нещерета.

Додамо, що Кривбас із 40 балами посідає 7-ме місце турнірної таблиці УПЛ-2025/26. У наступному турі криворіжці зіграють на виїзді проти Полтави (1 травня о 15:30).

