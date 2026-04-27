Лідер Кривбаса – про покер у ворота Динамо: Це був один із найкращих матчів у моєму житті

Лівий вінгер Кривбаса Глейкер Мендоза поділився емоціями після болючої поразки від київського Динамо (5:6) у рамках 25-го туру УПЛ-2025/26.

Його цитує пресслужба криворізького клубу.

24-річний венесуельський легіонер оформив покер (чотири голи) у ворота Руслана Нещерета у першому таймі.

Мендоза розповів, що його команда показала хорошу гру, яка не дозволила оформити домашню перемогу над столичним грандом.

"Мені вдалося відзначитися чотири рази, але команда не перемогла. Думаю, на сьогодні (26 квітня – прим. ред.) це був один із найкращих матчів у моєму житті завдяки покеру. Насправді, мені дуже сподобалися наші вболівальники, їх шалена підтримка. Так має бути на кожному матчі, і так і є. Думаю, команда також повинна допомагати в цьому своєю грою, щоб уболівальники частіше приходили на ігри, адже це чудова підтримка для нас. Вважаю, що це була одна з головних мотивацій, чому хлопці виклалися на повну. Це наші фани. Дякую. Ви найкращі", – сказав Глейкер.

Відзначимо, що футболіст Кривбаса увійшов в історію. Він став першим футболістом, якому вдалося забити чотири м'ячі в одній грі у ворота киян.

Нагадаємо, що Мендоза виступає за клуб із Кривого Рогу з лютого 2025-го. Відтоді провів у футболці Кривбаса 30 ігор (11 голів та 10 асистів).

У поточному сезоні-2025/26 Глейкер вже відзначився 10 м'чами та 10 гольовими передачами у 25-ти зіграних матчах. Його контракт із українською командою розрахований до кінця 2028 року.

Раніше повідомлялось, що головний тренер криворіжців Патрік ван Леувен прокоментував прикру поразку від Динамо.

Додамо, що Кривбас із 40 балами посідає 7-ме місце турнірної таблиці УПЛ-2025/26. У наступному турі криворіжці зіграють на виїзді проти Полтави (1 травня о 15:30).