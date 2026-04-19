УПЛ. Епіцентр перервав переможну серію Карпат

Недільний ігровий день 24 туру УПЛ завершував матч у Тернополі, де Епіцентр приймав Карпати. Господарі зуміли перервати чотириматчеву переможну серію львів'ян – матч завершився внічию 0:0. Гості володіли помітною перевагою в матчі, проте так і не зуміли втілити її в забиті голи.

Карпати завдяки цій нічиїй набрали 33 очки та піднялися на 8 місце у турнірній таблиці чемпіонату України. Епіцентр з 24 очками йде 12-м, випереджаючи зону перехідних матчів на 3 бали.

Чемпіонат України – УПЛ

24 тур, 19 квітня

Епіцентр – Карпати – 0:0 (0:0)

Епіцентр: Білик, Климець, Коч Монтанья, Мороз, Кирюханцев, Миронюк (90+1 Ліповуз), Серебіо, Ковалець (70 Запорожець), Хоакінете (70 Супряга), Рохас, Сидун (90+4 Маткевич)

Карпати: Домчак, Лях, Холод, Бабогло, Сич (75 Адамюк), Сапуга (63 Ерікі), Костенко (87 Пауло Вітор), Шах (63 Рубчинський), Чачуа, Алькаїн, Фал (87 Карабін),

Попередження: 34 Лях, 90 Запоорожець, 90+4 Кирюханцев

Раніше Кривбас розгромив Рух із рахунком 3:0.