Буковина кидає виклик Динамо, Чернігів спробує здивувати Металіст 1925: прев’ю півфіналів Кубку України

Перезавантаження формату Кубку України перед початком сезону 2025/26 перевершило всі очікування. Несподівані результати та нові можливості для команд із нижчих дивізіонів додали драйву другому за значенням турніру країни. На стадії 1/2 фіналу два представники УПЛ зійдуться з двома командами Першої ліги.

"Чемпіон" підготував анонс півфінальних матчів Кубку України.

Амбіції Буковини проти досвіду Динамо

У чемпіонаті Української Прем'єр-ліги команда Ігоря Костюка практично втратила шанси на здобуття чемпіонства. Врятувати провальний сезон "біло-сині" можуть тільки перемогою в Кубку України.

Другий рік поспіль на півфінальній стадії суперником Динамо буде чернівецька Буковина. Торік кияни розгромили "жовто-чорних" 4:1. Однак відтоді багато що змінилося.

Влітку 2025 року Буковину очолив колишній тренер Оболоні Сергій Шищенко. Під керівництвом 50-річного фахівця команда з Чернівців за шість турів до завершення чемпіонату в Першій лізі гарантувала вихід в УПЛ.

ФК Буковина

У 2026 році "жовто-чорні" ще не програвали в офіційних поєдинках. Переможна серія Буковини налічує вже сім матчів: 6 – у чемпіонаті та 1 – в Кубку.

На стадії 1/4 фіналу команда Шищенка у серії пенальті сенсаційно вибила з боротьби зимового чемпіона УПЛ ЛНЗ. Після перемоги тренер Буковини зробив амбітну заяву.

"Знаєте, я хлопцям до матчу сказав: "Пройдемо ЛНЗ – виграємо Кубок України". Я серйозно. Я впевнений, що ми можемо поборотися за трофей", – сказав Шищенко в ефірі УПЛ-ТБ.

Сергій Шищенко ФК Буковина

У клубному музеї Динамо вже красуються 13 виграних Кубків України. Столична команда не проти поповнити колекцію трофеїв.

На шляху до півфіналу Динамо вибило з турніру донеччан. В 1/8 фіналу "біло-сині" здобули вольову перемогу над "гірниками" (2:1), позбувшись головного конкурента.

ФК Динамо

Буковина прийматиме Динамо у Тернополі на Міському стадіоні імені Романа Шухевича. УАФ відмовила "жовто-чорним" проводити матч у Чернівцях через "невідповідність арени вимогам третьої категорії".

Єврокубкові мрії Металіста 1925 проти характеру Чернігова

Середняк Першої ліги ФК Чернігів не без фарту пробився до півфіналу Кубку України. Команда Валерія Чорного могла завершити турнір ще на стадії 1/16 фіналу, коли поступилася в серії пенальті Кривбасу. Проте представнику УПЛ зарахували технічну поразку через перевищення ліміту легіонерів.

У наступних раундах Кубку України футбольна фортуна допомогла Чернігову пройти Лісне та Фенікс-Маріуполь, де переможець визначився після пробиття одинадцятиметрових.

Денис Безбородько ФК Чернігів

Металіст 1925 проводить найуспішніший сезон у своїй історії. У чемпіонаті команда Младена Бартуловича йде на четвертому місці, випереджаючи Динамо за результатами особистих зустрічей. У Кубку України "жовто-сині" вперше дісталися півфіналу та мають чудові шанси здобути заповітний трофей. Ба більше, харків'яни близькі до першого в історії виходу в єврокубки.

"Єврокубки? Ми амбітні, у нас є цілі, і ми намагаємося їх досягати. Звичайно, ми думаємо про це завжди", – сказав президент Металіста 1925 Богдан Бойко для ПРОФУТБОЛ Digital.

Іван Калюжний ФК Металіст 1925

Півфінальний поєдинок із Черніговом відбудеться на фартовій для Металіста 1925 арені в Житомирі.

Де дивитися півфінали Кубку України?

Півфінальні поєдинки Кубку України покаже наживо канал УПЛ-ТБ. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також УПЛ-ТБ ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Розклад матчів 1/2 фіналу Кубку України

Вівторок, 21 квітня

18:00. Буковина – Динамо

Середа, 22 квітня

18:00. Металіст 1925 – Чернігів

Коли та де відбудеться фінал Кубку України?

Володар Кубку України сезону-2025/26 визначиться 20 травня. Виконавчий комітет Української асоціації футболу обрав місце проведення матчу.

Фінал Кубку України відбудеться у Львові на "Арені Львів". Час початку поєдинку буде оголошено згодом.