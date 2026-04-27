Таких ігор не має бути: Сабо розкритикував найрезультативніший матч в історії чемпіонатів України

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо висловився про матч 25-го туру УПЛ Кривбас – Динамо (5:6), в якому було забито рекордну кількість голів за всю історію чемпіонатів України.

Слова 86-річного фахівця цитує Sport.ua.

Авторитетний тренер розкритикував гру обох команд, вказавши на грубі помилки в захисті.

"У мене в житті ніколи такого не було. Ви ж знаєте, що я динамівець, але мене дуже вразив Кривбас. Як можна після першого тайму вести у рахунку 4:1 та програти 5:6… Господарям у другій 45-хвилинці треба було грати просто. А що вони зробили? Пропустили п'ять м'ячів.

Для мене це взагалі незрозуміла ситуація. У мене склалося враження, що криворіжці здавали гру. Ну, не може такого бути, щоб одна команда давала так просто забивати супернику. Для мене це не футбол, так не можна грати, без оборони", – сказав Сабо.