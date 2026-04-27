Таких ігор не має бути: Сабо розкритикував найрезультативніший матч в історії чемпіонатів України

Сергій Шаховець — 27 квітня 2026, 10:23
Таких ігор не має бути: Сабо розкритикував найрезультативніший матч в історії чемпіонатів України
Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо висловився про матч 25-го туру УПЛ Кривбас – Динамо (5:6), в якому було забито рекордну кількість голів за всю історію чемпіонатів України.

Слова 86-річного фахівця цитує Sport.ua.

Авторитетний тренер розкритикував гру обох команд, вказавши на грубі помилки в захисті.

"У мене в житті ніколи такого не було. Ви ж знаєте, що я динамівець, але мене дуже вразив Кривбас. Як можна після першого тайму вести у рахунку 4:1 та програти 5:6… Господарям у другій 45-хвилинці треба було грати просто. А що вони зробили? Пропустили п'ять м'ячів.

Для мене це взагалі незрозуміла ситуація. У мене склалося враження, що криворіжці здавали гру. Ну, не може такого бути, щоб одна команда давала так просто забивати супернику. Для мене це не футбол, так не можна грати, без оборони", – сказав Сабо.

На думку екстренера Динамо, таких результативних поєдинків не буває в жодному з провідних чемпіонатів Європи.

"Слід розуміти, що це не футбол. Такого не буває в чемпіонаті Англії чи Франції. Таких ігор не має бути. Футбол — це мистецтво. А у Кривому Розі був парад помилок оборони та воротарів", – додав Сабо.

Зазначимо, що київське Динамо зуміло здобути вольову перемогу, поступаючись 1:4 після першого тайму. Венесуельський вінгер Кривбасу Глейкер Мендоса став першим футболістом, який зумів забити 4 голи Динамо в одному матчі чемпіонату України.

Динамо Київ Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Йожеф Сабо

Чемпіонат України, УПЛ

