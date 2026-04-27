Суркіс висловився про майбутнє Ярмоленка у Динамо та рекорд УПЛ: Має карт-бланш

Президент київського Динамо Ігор Суркіс запевнив, що наразі ще немає на руках фінального рішення щодо кар'єри Андрія Ярмоленка.

Про це він висловився в інтерв'ю для УПЛ ТБ.

Після закінчення поточного сезону-2025/26 представники клубу та досвідчений футболіст мають сісти за стіл перемовин та обговорити подальше майбутнє.

"Ярмоленко має карт-бланш: або продовжувати грати далі, або стати спортивним директором. Він проходить курси УЄФА, дуже серйозно готується. Сподіваюся, що у нас із ним не буде жодних питань", – сказав Суркіс.

Власник столичного гранда жартує, що правий вінгер не може вішати бутси на цвях, коли у своєму віці (36 років) забиває голи п'ятою, як це було у ворота Кривбаса (перемога 6:5).

Раніше футболіст сам прокоментував свій елегантний результативний удар.

Суркіс додав, що Ярмоленко самостійно визначатиме, яким буде його футбольне майбутнє.

"Якщо він захоче, то гратиме далі. Ярмоленко приносить команді користь. Може, він не може грати 90 хвилин, але навіть коли він на лаві запасних та в роздягальні – це дуже велика допомога тренеру. Чи буде у Ярмоленка рекорд за голами? У мене відчуття, що у найближчих матчах він його поб'є. Ще цього сезону", – відповів президент киян.

Нагадаємо, що Ярмоленку завдяки дублю у ворота криворізького суперника вдалося перетнути позначку в 120 голів та майже наздогнати Сергія Реброва у списку найкращих бомбардирів УПЛ, у якого на два м'ячі більше (123).

Очолює рейтинг найкращих бомбардирів першості в історії Максим Шацьких (124 забиті м'ячі).

Додамо, що у наступному турі Динамо зіграє вдома проти донецького Шахтаря. Українське "Класичне" розпочнеться 3 травня о 18:00.