Полтава у меншості не змогла втримати перемогу над Оболонню у 24 турі УПЛ

У п'ятницю, 17 квітня, відбувся черговий матч 24 туру Української Прем'єр-ліги, у якому Оболонь ледь не програла останній команді першості СК Полтава.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

У першому таймі команди голів не забивали, а на початку другої 45-хвлинки Валерій Сад вивів полтавський колектив вперед, реалізувавши пенальті. Однак вже на 66-й хвилині аутсайдер УПЛ залишився у меншості після вилучення Веремієнка.

Загалом по грі київський колектив ніяк зміг скористатися чисельною перевагою, але за 10 хвилин до завершення основного часу гравець Полтави зіграв рукою у власному штрафному та арбітр після перегляду VAR призначив пенальті, який реалізував Слободян. Більше команди голами вболівальників не порадували.

Зазначимо, що для Полтави це могла бути друга перемога за 24 зіграних тури, в останній та єдиний раз команда вигравала у Вереса ще у серпні. У підсумку полтавці набрали 11 очок та залишилася останніми у турнірній таблиці першості.

Водночас Оболонь набрала 26 очок, але не змогла піднятися вище 11-ї сходинки, продовживши свою безвиграшну серію до 6 поєдинків.

Чемпіонат України – УПЛ

24 тур, 17 квітня

Оболонь – СК Полтава 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 53 Сад (пен), 1:1 – 81 Слободян (пен)

Оболонь: Марченко, Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько, Волохатий, Чех, Слободян, Третьяков, Устименко, Мединський (Суханов, 67)

СК Полтава: Мінчев, Ухань, Підлепич, Веремієнко, Коцюмака, Одарюк (Бужин, 74), Дорошенко, Даниленко (Плахтир, 74), Сад (Савенков, 70), Галенков (Кононов, 84), Сухоручко (Марусич, 84)

Попередження: Чех – Веремієнко, Даниленко, Савенков, Ухань

Вилучення: 66 – Веремієнко (Полтава)

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Динамо впевнено перемогло Зорю.