Верес розгромив Олександрію в 24 турі УПЛ

Ігровий день 24 туру Української Прем'єр-ліги у понеділок, 20 квітня, розпочала зустріч в Олександрії, де місцева однойменна команда поступилась рівенському Вересу.

Матч завершився з рахунком 0:3.

Гості забили швидкий гол. Вже на 7-й хвилині бразилець Ян Фабрісіо головою переправив м'яч у ворота після подачі з флангу.

Ігор Харатін подвоїв перевагу Вереса на 39-й хвилині. Хавбек завдав потужного удару з-за меж штрафного майданчика, з яким не зміг впоратись Макаренко.

У другій половині Олександрія зі всіх сил намагались відігратись. Проте Верес зіграв дисципліновано у захисті та наприкінці зустрічі провів стрімку контратаку, яку завершив Гільєрме Ліма.

Чемпіонат України – УПЛ

24 тур, 30 квітня

Олександрія – Верес 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 7 Фабрісіо, 0:2 – 39 Харатін, 0:3 – 90 Ліма

Олександрія: Макаренко, Мишньов, Булеца (Кремчанін, 46), Скорко, Кампос, Ндіага, Матеус (Хмельовський, 46), Беіратче (Черниш, 69), Родрігеш (Жонатан, 46), Бутко, Кастільйо.

Верес: Горох, Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян, Харатін (Чечер, 90+1), Кльоц (Бойко, 46), Фабрісіо (Годя, 63), Шарай, Гонсалвеш (Гільєрме, 56), Стень (Ндукве, 56)

Попередження: Кастільйо (36), Хмельовський (70) – Стень (21), Харатін (36), Горох (81), Сміян (88), Ціпот (89), Гільєрме (90+1).

Верес з 29 очками в активі посідає 10-те місце у турнірній таблиці чемпіонату. Олександрія з 12 очками залишилась на передостанній позиції.

Напередодні Епіцентр перервав переможну серію Карпат, а Кривбас розгромив Рух.