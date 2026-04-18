Металіст 1925 вирвав перемогу над Кудрівкою в 24 турі УПЛ
Харківський Металіст 1925 здобув дуже важливу перемогу в боротьбі за потенційне місце в єврокубках. Протягом більш ніж 90 хвилин команда Младена Бартуловича не могла розмочити ворота Кудрівки, проте на третій компенсованій до другого тайму хвилині нігерійський нападник Крістіан Мба усе ж приніс господарям перемогу.
Чемпіонат України – УПЛ
24 тур, 18 квітня
Металіст 1925 – Кудрівка – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 90+3 Мба
Металіст 1925: Варакута, Мартинюк (60 Крупський), Дубко, Павлюк, Салюк, Калюжний, Когут (Кауан Баптістелла 67), Литвиненко (60 Аревало Чапарро), Антюх (60 Рашиця), Арі Моура (86 Мба), Ітодо
Кудрівка: Каравашенко, Фарина (76 Світюха), Кольяуасо, Потімков, Гусєв, Макоссо (68 Адеойє), Думанюк, Глущенко, Сторчоус (76 Бєляєв), Морозко, Таїпі (68 Лєгостаєв)
Попередження: 38 Мартинюк, 77 Кольяуасо, 81 Дубко, 89 Кауан Баптістелла, 90 Морозко
Завдяки цій перемозі Металіст 1925 здобув 44 очки та тепер ділить 4 місце з Динамо. У киян є ще один матч у запасі.
