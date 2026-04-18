Металіст 1925 вирвав перемогу над Кудрівкою в 24 турі УПЛ

Харківський Металіст 1925 здобув дуже важливу перемогу в боротьбі за потенційне місце в єврокубках. Протягом більш ніж 90 хвилин команда Младена Бартуловича не могла розмочити ворота Кудрівки, проте на третій компенсованій до другого тайму хвилині нігерійський нападник Крістіан Мба усе ж приніс господарям перемогу.

Чемпіонат України – УПЛ

24 тур, 18 квітня

Металіст 1925 – Кудрівка – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90+3 Мба

Металіст 1925: Варакута, Мартинюк (60 Крупський), Дубко, Павлюк, Салюк, Калюжний, Когут (Кауан Баптістелла 67), Литвиненко (60 Аревало Чапарро), Антюх (60 Рашиця), Арі Моура (86 Мба), Ітодо

Кудрівка: Каравашенко, Фарина (76 Світюха), Кольяуасо, Потімков, Гусєв, Макоссо (68 Адеойє), Думанюк, Глущенко, Сторчоус (76 Бєляєв), Морозко, Таїпі (68 Лєгостаєв)

Попередження: 38 Мартинюк, 77 Кольяуасо, 81 Дубко, 89 Кауан Баптістелла, 90 Морозко

Завдяки цій перемозі Металіст 1925 здобув 44 очки та тепер ділить 4 місце з Динамо. У киян є ще один матч у запасі.

Нагадаємо, раніше ЛНЗ сенсаційно програв Колосу.