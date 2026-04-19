Кривбас у матчі з двома автоголами переміг Рух у 24 турі УПЛ

У неділю, 17 квітня, криворізький Кривбас у домашньому матчі обіграв львівський Рух у межах 24 туру Української Прем'єр-ліги.

Рахунок матчу на 15-й хвилині досить курйозно відкрив 18-річний голкіпер львів'ян Єгор Клименко, який влучив у власні ворота після невдалої передачі Тотовицького. Ще до перерви, у компенсований час, львів'яни відзначилися другим автоголом – м'яч у власні ворота зрізав Ясінський.

Лівим флангом Мендоса прорвався крізь оборону суперника та виконав дальню передачу на Максима Задераку. 17-річний Володимир Ясінський, для якого матч із Кривбасом став п'ятим у кар'єрі, намагався перешкодити нападнику криворіжців, але в боротьбі сам зрізав м'яч у власні ворота.

На 67-й хвилині гравці Руху сфолили на захиснику Кривбаса Джозефі Джонсу біля власного штрафного майданчика. Арбітр призначив стандарт, який майстерно реалізував Юрчець, поклавши м'яч у лівий кут воріт. Для 25-річного хорвата – це дебютний гол в Українській Прем'єр-лізі.

Завершувати поєдинок львівському колективу довелося в меншості. На 74-й хвилині Алмазбеков, який з'явився на полі одразу після перерви, отримав другу жовту картку та достроково покинув поле.

Чемпіонат України – УПЛ

24 тур, 19 квітня

Кривбас – Рух 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 15 Клименко (автогол), 2:0 – 45+3 Ясінський (автогол), 3:0 – 67 Юрчец

Кривбас: Кемкін, Дібанго (Бекавац, 85), Джонс, Вілівальд, Юрчец, Араухо (Шевченко, 16), Мендоса (Мулик, 85), Каменський (Ербер, 46), Задерака, Парако (Сек, 59), Лін (Мая, 79).

Рух: Бойко, Діалло (Мужиловський, 46), Кітела (Себро, 87), Притула (Квас, 75), Слюсар (Невес, 46), Клименко, Таллес (Тутті, 80), Клайвер (Алмазбеков, 46), Товарницький, Ясінський, Роман.

Попередження: Кітела (25), Ясінський (45+1), Парако (54), Алмазбеков (57), Сек (62), Мендоса (79).

Вилучення: Алмазбеков (74)

Після цього поєдинку підопічні Ван Леувена посіли шосте місце в турнірній, маючи 40 залікових балів. Натомість Рух опустився на 14 місце та знаходиться у зоні виживання, набравши за 24 тури 20 очок.

