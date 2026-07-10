Іспанія прагне реваншу в Бельгії за Мехіко-1986: анонс другого чвертьфіналу ЧС-2026

У п'ятницю, 10 липня, на чемпіонаті світу-2026 визначиться друга півфінальна пара. Чинні чемпіони Європи, збірна Іспанії, у чвертьфіналі зустрінуться з Бельгією, яка прагне вперше за вісім років повернутися до четвірки найкращих команд Мундіалю.

Розклад 29-го ігрового дня ЧС-2026

Чвертьфінальний поєдинок за участю Іспанії та Бельгії розпочнеться у зручний для українських уболівальників час о 22:00 за Києвом.

П'ятниця, 10 липня

22:00. Іспанія – Бельгія (1/4 фіналу)

Турнірний шлях Іспанії та Бельгії на ЧС-2026

Матч 1/4 фіналу ЧС-2026 між збірними Іспанії та Бельгії відбудеться на арені "Соу-Фай Стедіум" в Інглвуді. На поєдинку працюватиме англійський арбітр Майл Олівер.

"Фурія Роха" втретє поспіль на ЧС-2026 зіграє проти європейської збірної. Натомість "Червоні дияволи" спробують повторити легендарний успіх над іспанцями у чвертьфіналі Мундіалю-1986.

Команда Луїса де ла Фуенте без поразок завершила груповий етап і з першого місця вийшла до плейоф. У першому матчі іспанці зіграли внічию з Кабо-Верде (0:0), потім розгромили Саудівську Аравію (4:0), а в останньому турі мінімально здолали Уругвай (1:0).

У першому раунді плейоф підопічні Луїса де ла Фуенте розгромили Австрію (3:0), здобувши одну з найпереконливіших перемог на стадії 1/16 фіналу. У 1/8 фіналу Іспанія здолала Португалію (1:0) в напруженому іберійському дербі завдяки голу Мікеля Меріно у компенсований час.

Ямал проти Роналду Getty Images

Виступ Бельгії на груповій стадії не був надто переконливим, але команда все одно посіла перше місце у групі G. "Червоні дияволи" у перших двох матчах заробили два бали, зігравши внічию з Єгиптом (1:1) та Іраном (0:0). Вирішальним став поєдинок проти Нової Зеландії (5:1), у якому бельгійці оформили путівку до плейоф.

У 1/16 фіналу Бельгія у драматичному матчі перемогла Сенегал (3:2), поступаючись по ходу зустрічі 0:2. А от у наступному поєдинку проти США (4:1) "червоним дияволам" було значно простіше. Дубль Шарля де Кетеларе, а також голи Ванакена й Лукаку принесли бельгійцям переконливу перемогу над співгосподарями турніру.

Ромелу Лукаку святкує гол у ворота збірної США. Getty Images

Болючі спогади Іспанії про Мехіко-1986: історія протистояння

Суперництво Іспанії та Бельгії налічує 23 матчі: 12 перемог у "Фурії Рохи", 6 – у "червоних дияволів", а ще 5 зустрічей завершилися внічию.

На чемпіонатах світу суперники зустрічалися двічі й здобули по одній перемозі. На Мундіалі-1986 Бельгія обіграла Іспанію у серії пенальті. Основний та додатковий час завершилися внічию – 1:1. Доля путівки у півфінал вирішилася у післяматчевих ударах. Вирішальним став промах іспанського форварда Елоя Олая, чий удар парирував легендарний Жан-Марі Пфафф.

Серія пенальті у матчі Іспанія – Бельгія на ЧС-1986

На наступному чемпіонаті світу в Італії "Фурія Роха" здолала бельгійців з рахунком 2:1 на груповій стадії.

Зазначимо, що у п'яти останніх поєдинках перемогу незмінно святкували іспанці.

09.10.2004. Кваліфікація ЧС-2006. Іспанія – Бельгія 2:0

08.10.2005. Кваліфікація ЧС-2006. Бельгія – Іспанія 0:2

15.10.2008. Кваліфікація ЧС-2010. Бельгія – Іспанія 1:2

05.09.2009. Кваліфікація ЧС-2010. Іспанія – Бельгія 5:0

01.09.2016. ТМ. Бельгія – Іспанія 0:2

Для "червоних дияволів" це третій чвертьфінал за останні чотири чемпіонати світу і четвертий загалом. На цій стадії бельгійці перемагали Іспанію у 1986 році та Бразилію у 2018-му, а у 2014-му поступилися Аргентині.

Для Іспанії чвертьфінал історично є непростим бар'єром. "Фурія Роха" лише одного разу проходила цей бар'єр: у 2010-му, коли перемогла Парагвай на шляху до титулу чемпіона світу. В інших чотирьох випадках іспанці завершували боротьбу саме на стадії чвертьфіналу.

На переможця битви на "Соу-Фай Стедіум" в Інглвуді вже чекає Франція, яка впевнено переграла Марокко (2:0) та першою вийшла до півфіналу.

Кадрова ситуація та орієнтовні склади

Збірна Іспанії підходить до чвертьфіналу практично без кадрових втрат. Луїс де ла Фуенте навряд чи відмовиться від перевіреного поєднання Родрі, Педрі та Дані Ольмо в центрі поля, тоді як головною надією "Фурії Рохи" в атаці залишатиметься Ламін Ямаль, який проводить яскравий турнір.

Футболісти збірної Іспанії x.com/SEFutbol

У Бельгії втрати більш відчутні. Через травму матч пропустить один із ключових півзахисників Амаду Онана. Попри це, Руді Гарсія й надалі розраховує на досвідчених лідерів команди. У воротах зіграє Тібо Куртуа, у центрі поля диригуватиме Кевін Де Брюйне, а на вістрі атаки – Ромелу Лукаку, який уже забив три м'ячі на ЧС-2026.

Командне селфі збірної Бельгії x.com/BelRedDevils

Орієнтовні склади

Іспанія: Унаї Сімон – Порро, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья – Родрі, Педрі – Ямаль, Дані Ольмо, Баєна – Оярсабаль

Унаї Сімон – Порро, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья – Родрі, Педрі – Ямаль, Дані Ольмо, Баєна – Оярсабаль Бельгія: Куртуа – Кастань, Мехеле, Нгой, Де Кейпер – Тілеманс, Раскін, Ванакен – Лукебакіо, Де Кетеларе, Троссар

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.