Іспанія – Бельгія: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Іспанії та Бельгії.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Луїса де ла Фуенте, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,66. Нічия – 4,00. Виграш "червоних дияволів" – 5,33.

Прохід "Фурії Рохи" до наступної стадії турніру – 1,33. На те, що команда Руді Гарсії проб'ється до півфіналу – 3,33.

Протистояння відбудеться 10 липня на "Соу-Фай Стедіум" в Інглвуді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Іспанія пройшла Португалію (1:0). Бельгія розгромила США (4:1).

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.