Я ніколи не був схильний до авантюр: тренер збірної Іспанії – про вихід у чвертьфінал ЧС-2026

Наставник збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про перемогу над Португалією (1:0) у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає Marca.

Фахівець похвалив автора переможного гола, який вийшов у цій грі на заміну та став джокером:

"Мікель Меріно ніколи не розчаровує, на нього завжди можна покластися. Він виграв для нас чемпіонат Європи та завжди опиняється поруч, коли це найбільше потрібно. Він один із найкращих гравців світу на своїй позиції. У нас на лаві запасних є футболісти, які в будь-якій іншій збірній виходили б у стартовому складі. Я ухвалюю рішення, думаючи лише про те, що найкраще для команди. Я ніколи не був схильний до авантюр. Мікель грає виключно добре та завжди знаходиться там, де має бути".

Також він поділився думкою про Кріштіану Роналду, для якого цей Мундіаль став останнім у кар'єрі, про що португалець сам розповів перед грою.

"Ми час від часу спілкуємося, і я великий прихильник його цінностей, того, що він уособлює, його ставлення до спорту. Вважаю, що Кріштіану є прикладом для молоді. Коли у нас є можливість побути разом, ми висловлюємо взаємну повагу", – сказав тренер.

Зазначимо, що в 1/4 фіналу збірна Іспанії зіграє з Бельгією. Матч відбудеться 10 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.