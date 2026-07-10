Іспанія – Бельгія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2026

У п'ятницю, 10 липня, відбудеться поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Іспанії та Бельгії.

Гру на "Соу-Фай Стедіум" в Інглвуді розсудить англійська бригада арбітрів на чолі з Майклом Олівером. Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Іспанія – Бельгія безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що ліцензований букмекер betking вважає фаворитом матчу підопічних Луїса де ла Фуенте, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,70. Нічия – 3,80. Виграш "червоних дияволів" – 5,33.

Прохід "Фурії Рохи" до наступної стадії турніру – 1,35. На те, що команда Руді Гарсії проб'ється до півфіналу – 3,33.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 25.03.2026 (Рішення ДАУ ПлейСіті № 82-Р від 25.03.2026) та 15.09.2023 (Рішення КРАІЛ №245 від 31.08.2023), а також букмекерської діяльності в мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024) видані строком на 5 років.

Нагадаємо, що переможець цієї пари у півфіналі зіграє зі збірною Франції. "Ле Бльо" напередодні здолали Марокко.