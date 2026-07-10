Історичний рекорд Дешама та дежавю для "Атлаських Левів": Франція здолала Марокко на шляху до півфіналу ЧС-2026

Збірна Франції здобула перемогу над Марокко у межах 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Гра розпочалася жваво. "Ле Бле" одразу почали штурмувати карний майданчик "Атлаських Левів". Мбаппе вже на 3-й хвилині небезпечно пробив з дальньої дистанції, а згодом Упамекано узагалі мав шанс забити м'яч з близької відстані, але голкіпер марокканців Буну виконав чудовий сейв.

На 25-й хвилині Мбаппе пройшов у штрафний майданчик Марокко, де його зрізав Нуссаїр Мазраві. Після перегляду VAR рефері матчу Факундо Тельйо вирішив призначити пенальті у ворота підопічних Мохамеда Уахбі.

Пішов його пробивати футболіст, який заробив цей 11-метровий – Кіліан Мбаппе. Здавалося, що зараз "Ле Бле" відкриють рахунок, проте Буну вгадав напрямок м'яча та відбив цей удар.

Далі небезпечні моменти були в Дезіре Дуе, й в Люки Діня, однак відкрити рахунок команди так і не змогли, тому пішли на перерву за нульового рахунку на табло.

На 60-й хвилині Мбаппе нарешті зумів відкрити рахунок. Зірковий нападник опинився за спинами марокканських захисників, єдиним, хто стояв перед ним, був центрбек Ісса Діоп, однак він не зміг зупинити опонента.

Мбаппе влучним ударом у правий кут "прошив" ворота Буну. "Ле Бле" мали психологічну перевагу завдяки забитому м'ячу, а марокканці почали припускатися помилок.

Усман Дембеле отримав передачу від Майкла Олісе та спокійно пройшов центр поля, після чого правою ногою більярдним ударом вразив ворота Буну та збільшив перевагу своєї команди.

На 73-й хвилині Упамекано далеко не перший раз у своїй кар'єрі "наварив" біля власного штрафного майданчика. Коли центрбек намагався зловити передачу, м'яч відскочив від його ноги у бік воріт Майка Меньяна.

Хоча "шкіряний" й пролетів над стійкою, але команда Мохамеда Уахбі заробила кутовий, який, утім, не використала для забиття голу. Французи десь почали грати за рахунком, а марокканці виходили у небезпечні випади, проте це нічим не завершилося.

Ця перемога стала знаковою відразу з кількох причин. По-перше, збірна Франції вийшла до півфіналу чемпіонату світу втретє поспіль. Раніше подібна серія підкорювалася лише Німеччині та Бразилії.

По-друге, головний тренер "Ле Бле" Дідьє Дешам провів свій 25-й матч на чолі команди на мундіалях, зрівнявшись за цим показником з абсолютним рекордом легендарного тренера збірної ФРН Гельмута Шена.

Крім того, поєдинок став повним повторенням півфіналу ЧС-2022. Тоді французи здолали Марокко з абсолютно аналогічним рахунком 2:0. Загалом Франція продовжила свою безпрограшну серію в очних протистояннях із "Атласькими Левами", здобувши вже п'яту перемогу при двох нічиїх в історії їхніх зустрічей.

Чемпіонат світу

Плейоф, 1/4 фіналу

9 липня

Франція – Марокко 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 60 Мбаппе, 2:0 – 66 Дембеле

Далі на підопічних Дідьє Дешама чекає протистояння з переможцем пари Іспанія – Бельгія, який визначиться 10 липня о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Франція пройшла Парагвай. Збірна Марокко на цій стадії турніру розгромила Канаду.