Бельгія пробилась у плейоф, розгромивши Нову Зеландію, Єгипет та Іран розписали нічию на ЧС-2026

У суботу, 27 червня, відбулись два поєдинки останнього туру групи G на чемпіонаті світу-2026, у яких Бельгія розгромила Нову Зеландію, а Єгипет та Іран зіграли внічию.

Нова Зеландія – Бельгія: впевнений тріумф європейців

До очного протистояння бельгійці підходили лише із двома очками в активі. Вони двічі зіграли внічию на старті, тож ризикували не пробитись у плейоф.

Проте у вирішальний момент підопічні Руді Гарсії змогли підтвердити статус фаворита свого квартету. Вони зі старту почали домінувати й уже до 13-ї хвилини могли забивати двічі.

Спочатку Леандро Троссар влучив у стійку, а вже в наступній атаці Кевін Де Брюйне потужно пробив у лівий нижній кут, проте з ударом впорався Макс Крокомб.

У середині першого тайму бельгійці заробили право на пенальті, але після перегляду VAR рефері його скасував. Проте на 28-й хвилині "червоні дияволи" все ж таки відкрили рахунок у зустрічі.

Леандро Троссар підхопив м'яч у штрафному майданчику та відправив його практично у праву дев'ятку. Наприкінці тайму Бельгія створила ще два небезпечні моменти, але Жеремі Доку та Шарль де Кетеларе не реалізували свої шанси.

Після перерви підопічні Руді Гарсії продовжили грати першим номером і швидко зняли питання про переможця. На 50-й хвилині Леандро Троссар оформив дубль, зігравши на добиванні у штрафному майданчику, відправивши м'яч під ліву стійку.

А в середині другого тайму Кевін Де Брюйне довів справу до розгрому. Він приблизно із 20 метрів ідеально пробив у дальній нижній кут лівою ногою.

В кінцівці новозеландці змогли забити гол престижу. Його собі в актив записав Елайджа Джаст.

Проте від розгрому їм втекти не вдалось. Ромелу Лукаку й Алексіс Салемакерс зробили рахунок 5:1.

Єгипет – Іран: "фараони" крокують у плейоф

У паралельному протистоянні зустрічались збірні Єгипту та Ірану. "Фараони" мали у своєму активі чотири залікові бали, а їхній суперник – два.

Вже на п'ятій хвилині Махмуд Сабер зіграв на добиванні у штрафному майданчику, вивівши єгиптян вперед. Проте довго їхня перевага не протрималась.

На 10-й хвилині Мохамед Абдельмонем грубо атакував суперника й арбітр поставив пенальті. Проте його не реалізував Мехді Таремі, чий удар парирував Мостафа Шобеїр.

Але вже буквально в наступній атаці паритет усе ж було відновлено. Рамін Резаеян відправив м'яч у сітку воріт ударом із гострого кута.

Після цього Єгипет був ближчим до гола, проте не зміг реалізувати перевагу. Вже в компенсований час іранці ледь не вирвали потрібну їм перемогу, але гол було скасовано через офсайд.

Врешті-решт нічиєї "фараонам" вистачило, щоб фінішувати другими та пройти в 1/16 фіналу. Іранці ж поки проходять із третього місця, проте цього може ще не вистачити, остаточно їхня доля на турнірі визначиться 28 червня.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Груповий раунд, 3-й тур, група G

27 червня

Нова Зеландія – Бельгія 1:5 (0:1)

Голи: 0:1 – 28 Троссар, 0:2 – 50 Троссар, 0:3 – 66 Де Брюйне, 1:3 – 84 Джаст, 1:4 – 86 Лукаку, 1:5 – 90+4 Салемакерс

Єгипет – Іран 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 5 Сабер, 1:1 – 14 Резаеян

Нагадаємо, що напередодні відбулись останні матчі групи H. У них Іспанія переграла Уругвай, а також вперше в історії у плейоф пробилась збірна Кабо-Верде.