Дубль Де Кетеларе та фатальна помилка воротаря: Бельгія розгромила США на шляху до чвертьфіналу ЧС-2026

Збірна Бельгії впевнено здобула перемогу над США у межах 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Гра розпочалася жваво. Вже на першій хвилині зустрічі Кастань пробив ворота американців з дальньої дистанції, але Меттью Фріс парирував цей удар. А вже на дев'ятій хвилині підопічні Руді Гарсії таки зуміли розписатися у володіннях 27-річного голкіпера.

Бельгійці просто розібрали центр захисту "зірково-смугастих". Ніколас Раскін викотив передачу на Шарля Де Кетеларе, й атакувальний півзахисник Аталанти зумів замкнути передачу та відкрив рахунок.

Далі поєдинок тривав під тиском гравців збірної Бельгії. Вже на 21-й хвилині поле вимушений був покинути через травму Амаду Онана. Його місце зайняв досвідчений Ганс Ванакен, який згодом став винуватцем єдиного пропущеного голу для бельгійців.

На 31-й хвилині біля карного майданчика команди Руді Гарсії було призначено штрафний. Його пішов бити Малік Тільман. Американський хавбек влучив у стінку, утім, Ванакен, намагаючись головою відбити м'яч, зрізав "шкіряного" у власні ворота. У підсумку гол зарахували до активу Тільмана.

Але збірна Бельгії не зволікала з відповіддю. Вже через три хвилини Леандро Троссард виконав поперечну передачу на де Кетеларе, й 25-річний хавбек знову зумів відзначитись, оформивши дубль.

Зрештою, команди закінчили перший тайм з результатом 2:1, попри моменти Лукебакіо та Балогуна наприкінці.

Друга 45-хвилинка розпочалася більш спокійно. Проте вже через 12 хвилин лідер збірної США Крістіан Пулішич вийшов з гри через ушкодження. Через якийсь час стало зрозуміло, що він не зможе повернутись на поле, тому його замінили на Себастьяна Берхалтера.

А вже згодом голкіпер американців зробив щось одіозне біля свого штрафного майданчика. Він невдало вийшов на вихід та, при спробі віддати передачу на партнера по команді, влучив в опонента.

Цією помилкою одразу скористалася команда Гарсії та збільшила свою перевагу.Де Кетеларе віддав передачу на Ванакена, й досвідчений гравець скористався своїм шансом.

Попри момент Балогуна наприкінці зустрічі, американці не змогли відігратися та закінчили свій шлях на турнірі. А вже під завісу матчу Ромелу Лукаку, який вийшов з лави запасних, оформив розгром, забивши четвертий гол для своєї команди.

Цей поєдинок став восьмою очною зустріччю в історії збірних США та Бельгії. Тепер у балансі американців одна перемога та сім поразок від "червоних дияволів".

Також, попри фатальну помилку та виліт з турніру, Меттью Фріс залишив цей чемпіонат світу в статусі рекордсмена. Завдяки перемозі над Боснією в 1/16 фіналу він став найуспішнішим голкіпером в історії збірної США на мундіалях за кількістю виграних матчів (3 звитяги), перевершивши досягнення Джеймса Дугласа та Бреда Фріделя.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/8 фіналу

7 липня

США – Бельгія 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 – 9 Де Кетеларе, 1:1 – 31 Тільман, 1:2 – 33 Де Кетеларе, 1:3 – 57 Ванакен, 1:4 – 90+3 Лукаку

Далі на команду бельгійців чекає протистояння з Іспанією, яка напередодні обіграла Португалію (1:0) в 1/8 мундіалю. Ця зустріч відбудеться 10 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.