Збірна Іспанії встановила абсолютний рекорд чемпіонатів світу

Збірна Іспанії переписала історію футболу, відзначившись унікальним досягненням на чемпіонатах світу.

"Фурія Роха" не пропустила жодного гола в шести матчах поспіль на Мундіалях. Вона стала першою командою, якій це вдалося.

За цим показником чинні чемпіони Європи випередили Італію та Швейцарію, з якими ділили рекорд до поєдинку з Португалією в 1/8 фіналу (1:0). Востаннє іспанці пропускали на світовій першості у грудні 2022 року в матчі проти Японії.

Після цього у воротаря Унаї Симона почалася "суха" серія. Він напередодні також став рекордсменом на індивідуальному рівні:

06.12.2022. Марокко 0:0 Іспанія (3:0 у серії пенальті)

15.06.2026. Іспанія 0:0 Кабо-Верде

21.06.2026. Саудівська Аравія 0:4 Іспанія

27.06.2026. Уругвай 0:1 Іспанія

02.07.2026. Іспанія 3:0 Австрія

06.07.2026. Португалія 0:1 Іспанія

Зазначимо, що у чвертьфіналі "Фурія Роха" зіграє з Бельгією. Матч відбудеться 10 липня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.