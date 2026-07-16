Фіналіссіма у фіналі чемпіонату світу-2026: де та коли дивитися матч Іспанія – Аргентина

У неділю, 19 липня, відбудеться фінал чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини.

Вирішальний поєдинок 23-го мундіалю в історії пройде на "МетЛайф Стедіум", що знаходиться в місті Іст-Ратерфорд, поблизу Нью-Йорка. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Матч транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO. Переглянути його можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналі "MEGOGO Футбол Перший".

Загалом очікується, що транслюватися поєдинок буде в понад 200 країнах світу, а загальна аудиторія має перебільшити 1,5 млрд глядачів, що дивились фінал чемпіонату світу-2022.

Зазначимо, що під час перерви на глядачів очікуватиме Halfеime Show, на якому виступлять Мадонна, Шакіра та південнокорейський гурт BTS.

На шляху до фіналу збірна Аргентини зуміла виграти групу J, здобвуши 3 перемоги – над Алжиром, Австрією та Йорданією.

У 1/16 фіналу "альбіселесте" у додатковий час вирвали перемогу в скромного Кабо-Верде, а в 1/8 зуміли здійснити неймовірний камбек за 15 хвилин проти Єгипту на шляху до наступної стадії.

У чвертьфіналі чинний чемпіон світу у більшості зумів дотиснути збірну Швейцарію в додатковий час. У півфіналі Аргентина здійснила ще один подвиг, вирвавши на останніх хвилинах перемогу над збірною Англії, яка вела в рахунку.

Збірна Аргентини є найрезультативнішою командою нинішнього чемпіонату світу, забивши 19 голів в 7 матчах

Для аргентинців цей фінал стане сьомим в історії, до цього вони тричі завоювавали кубок. Окрім того, підопічні Ліонеля Скалоні доєднались до списку команд, що двічі поспіль виходила у фінал чемпіонату світу. Серед них лише двом колективам вдавалося захистити титул – Італія у 1934-1938 роках та Бразилія в 1958-1962 роках.

Збірна Іспанії воднчоас не без проблем подолала стадію групового етапу, зігравши внічию з Кабо-Верде, розгромивши Саудівську Аравію та мінімально перегравши Уругвай.

Проте у плейоф іспанці діяли значне впевненіше – розгром збірної Австрії, мінімальна перемога над Португалією та Бельгією, а також впевнена звитяга проти Франції на шляху до фіналу. На цьому мундіалі "Фурія Роха" пропустила всього 1 гол.

Іспанія вдруге зіграє у фіналі чемпіонатів світу після успіху у 2010 році.

Зауважимо, що підопічні Луїса де ла Фуенте мають найкращу оборонну на турнірі, пропустивши всього 1 гол у 7 зустрічах. Такий же показник має і Колумбія, однак вона провела на дві гри менше.

На думку ліцензованого букмекера betking, збірна Іспанія є невеликим фаворитом на завоювання титулу. На виграш у фіналі "Фурії Рохи" можна поставити з коефіцієнтом 1,66. Успіх Аргентини оцінюється в 2,16. Якщо ж говорити про основний час, то тут на перемогу Іспанії дається коефіцієнт 2,40, нічия – 3,10, збірна Аргентини ж має шанс 1 до 3,33 на перемогу за 90 хвилин ігрового часу.

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