Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Шевченко та Усик прилетіли до Нью-Йорка на фінал ЧС-2026

Олександр Булава — 19 липня 2026, 19:05
Шевченко та Усик прилетіли до Нью-Йорка на фінал ЧС-2026

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик та президент УАФ Андрій Шевченко прилетіли до Нью-Йорка на фінал чемпіонату світу з футболу між збірними Іспанії та Аргентини.

Відповідну світлину спортсмени опублікували в Інстаграм.

"Очікуємо велику гру", – написав Шевченко.

Шевченко приїхав разом із сином Крістіаном. Також вирішальний матч Мундіалю відвідає півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

Фінал відбудеться на "Мет Лайф Стедіум" в Нью-Джерсі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Читайте також :
Усик назвав збірну, яку підтримуватиме у фіналі ЧС-2026

Зазначимо, що в 1/2 фіналу Аргентина обіграла Англію з рахунком 2:1, здійснивши камбек за останні 10 хвилин гри. А Іспанія у своєму півфінальному протистоянні впевнено здолала Францію.

Олександр Зінченко Олександр Усик Андрій Шевченко Збірна Іспанії з футболу Збірна Аргентини з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Крістіан Шевченко

Олександр Усик

Усик зізнався, як би закінчився його гіпотетичний бій проти легендарного Алі
Тепер я думаю про молодих хлопців, які чекають своєї черги: Усик – про відмову від титулів
Усик назвав переможця мегабою Ф'юрі – Джошуа
Усик назвав трійку найкращих боксерів P4P
Дай мені шанс: ексчемпіон світу кинув виклик Усику

Останні новини