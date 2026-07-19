Шевченко та Усик прилетіли до Нью-Йорка на фінал ЧС-2026

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик та президент УАФ Андрій Шевченко прилетіли до Нью-Йорка на фінал чемпіонату світу з футболу між збірними Іспанії та Аргентини.

Відповідну світлину спортсмени опублікували в Інстаграм.

"Очікуємо велику гру", – написав Шевченко.

Шевченко приїхав разом із сином Крістіаном. Також вирішальний матч Мундіалю відвідає півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

Фінал відбудеться на "Мет Лайф Стедіум" в Нью-Джерсі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що в 1/2 фіналу Аргентина обіграла Англію з рахунком 2:1, здійснивши камбек за останні 10 хвилин гри. А Іспанія у своєму півфінальному протистоянні впевнено здолала Францію.