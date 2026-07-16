Іспанія – Аргентина: прогноз букмекерів на фінал чемпіонату світу 2026

Букмекери визначилися з котируваннями на фінал чемпіонату світу 2026 з футболу, в якому зустрінуться збірні Аргентини з Ліонелем Мессі та Іспанії з Ламіном Ямалем.

На думку ліцензованого букмекера GGBET, незначним фаворитом матчу є підопічні Луїса де ла Фуенте, перемога яких в основний оцінюється коефіцієнтом 2,3. Нічия – 3,17. Виграш аргентинців – 3,48.

Загалом же на тріумф Іспанії можна поставити з кефом 1,72, тоді як в Аргентину вірять трохи менше – 2,2. Також експерти очікують малу результативність: на тотал більше 2,5 пропонують 2,24, а на менше 2,5 – 1,69.

Коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua, є актуальними на момент 00:30 16 липня та можуть змінюватися.

Фінал відбудеться 19 липня на "Мет Лайф Стедіум" в Іст-Резерфорді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що в 1/2 фіналу Аргентина обіграла Англію з рахунком 2:1, здійснивши камбек за останні 10 хвилин гри. А Іспанія у своєму півфінальному протистоянні впевнено здолала Францію.

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