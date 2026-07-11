Трагедія Куртуа та вирішальний гол Меріно на останніх хвилинах: Іспанія перемогла Бельгію на шляху до півфіналу ЧС-2026

Збірна Іспанії здобула перемогу над Бельгією у межах 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Вже на початку гри команди намагалися володіти ініціативою, звісно, в іспанців виходило більше володіти м'ячем, утім, й бельгійці знаходили для себе можливість триматися у темпі гри.

За перші 25 хвилин "Фурія Роха" мала декілька небезпечних моментів. Боена з Родрі намагалися загнати "шкіряного" у сітку воріт, проте обидва удари були заблоковані.

У нападника мадридського Атлетико був ще простріл із середньої відстані, але його зупинив захисник. Підопічні Луїса де ла Фуенте стверджували, що оборонець зіграв руками, проте рефері не зважив на вимоги іспанців, оскільки не бачив у цьому епізоді порушення правил.

Команди пішли на гідратацію, після чого Фабіан Руїс відкрив рахунок у цій зустрічі.

Порро обігрався з Ямалем та віддав чудову передачу на Ольмо з правого флангу. Півзахисник скористався можливістю та пробив у площину воріт, проте Тібо Куртуа парирував цей удар, але втримати м'яч у руках не зміг. "Шкіряний" відскочив до Руїса, й він вже відзначився голом.

Далі Ямал небезпечно пробив зі штрафного майданчика, утім, цього разу Куртуа захистив свої ворота. А вже через шість хвилин герой матчу зі США у попередній стадії турніру Шарль де Кетеларе відновив паритет цієї зустрічі.

25-річний півзахисник Аталанти замкнув головою після навісу від Тімоті Кастаня. За 8 хвилин перед закінченням першого тайму команди більше не відзначалися. Він зрівнявся за забитими м'ячами на мундіалях з легендою бельгійського футболу Еденом Азаром.

Почалася друга 45-хвилинка. На 55-й хвилині Де Кейпер міг змінити рахунок, але не зміг реалізувати свій шанс.

На 63-й хвилині шанс у карному майданчику "Фурії Рохи" мав Мікель Оярсабаль, утім, він не зміг переграти Куртуа, досвідчений голкіпер парирував цей удар.

Після розіграшу кутового іспанці втратили м'яч, й бельгійці намагалися переправити гру до половини поля, однак Доку вирішив сценічно впасти біля власного штрафного майданчику, гра призупинилась.

Проте на 71-й хвилині для команди Руді Гарсії відбулася справжня катастрофа. Тібо Куртуа був вимушений покинути поле через травму. Здавалося, що бельгійцям буде складно грати без зіркового голкіпера, який не раз за свою кар'єру тягнув свою команду у вирішальних матчах.

Але, зрештою, на його місце вийшов воротар англійського Манчестер Юнайтед Сенне Ламменс, за спиною котрого лише два поєдинки за збірну. А вже на 88-й хвилині Кубарсі отримав чудовий пас та пробив по воротах бельгійців.

Ламменс не зміг втримати м'яч у руках, й він потрапив до ніг Меріно, який вирішив долю цього матчу. Трагічний дебют 24-річного голкіпера на чемпіонаті світу. Далі в команди Руді Гарсії був класний момент в контратаці, проте це не привело до голу.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф

1/4 фіналу, 10 липня

Іспанія – Бельгія 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 30 Руїс, 1:1 – 41 Де Кетеларе, 2:1 – 88 Меріно

Далі на підопічних Луїса де ла Фуенте чекає протистояння з Францією 14 липня, стартовий свисток якого пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у цій грі мав брати участь Юрі Тілеманс, але він отримав травму на передматчевій розминці, через що замість нього вийшов Ганс Ванакен.