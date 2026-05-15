ФІФА оголосила зірок Halftime Show на фінал ЧС-2026

ФІФА оголосила про проведення першого масштабного музичного шоу в перерві фінального матчу чемпіонату світу-2026, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Нью-Йорк/Нью-Джерсі".

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

У межах фінального поєдинку світової першості вперше в історії турніру буде організовано спеціальне шоу Halftime Show. Головними зірками заходу стануть Мадонна, Шакіра та південнокорейський гурт BTS. Куратором музичної програми виступить фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін.

Шоу має на меті підтримку благодійної ініціативи FIFA Global Citizen Education Fund. Проєкт спрямований на збір 100 мільйонів доларів США для покращення доступу дітей до якісної освіти та занять футболом у всьому світі. Задля реалізації цієї мети один долар з кожного квитка, проданого на всі матчі чемпіонату світу 2026 року, буде автоматично перераховано до зазначеного фонду.

