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Маркевич назвав точний рахунок фіналу ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною

Олександр Булава — 19 липня 2026, 18:42
Маркевич назвав точний рахунок фіналу ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною
Мирон Маркевич
fckarpaty.org.ua

Екстренер збірної України Мирон Маркевич вважає Іспанію фаворитом фінального матчу чемпіонату світу з Аргентиною.

Про це він розповів у коментарі Sport.ua.

Фахівець зізнався, що вболіватиме за "Фурію Роху", та спрогнозував її мінімальну перемогу.

"Що стосується майбутнього фіналу, то хотілося б побачити, з огляду на результативність Іспанії та Аргентини, яскравий футбол, але, думаю, цього не станеться. На кону — перемога у чемпіонаті світу, тому хочеш, не хочеш, але хвилювання буде присутнє в обох суперників.

Аргентина часто забиває в останні 15 хвилин, можна сказати, що команда добре підготовлена не тільки фізично, а й ментально. Проте я не виключаю, що м'ячем більше володітимуть іспанці, але аргентинці не будуть сидіти в обороні, вони теж атакуватимуть, гра буде гострою з обох сторін.

Припускаю, що переможець виграє з різницею в один м'яч, оскільки це дві найкращі збірні. Скажу чесно, що вболіватиму за Іспанію. Ставлю на їхню мінімальну перемогу – 2:1. Мені до душі, як грає ця команда", – підсумував Маркевич.

Фінал відбудеться 19 липня на "Мет Лайф Стедіум" в Іст-Резерфорді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що в 1/2 фіналу Аргентина обіграла Англію з рахунком 2:1, здійснивши камбек за останні 10 хвилин гри. А Іспанія у своєму півфінальному протистоянні впевнено здолала Францію.

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Мирон Маркевич

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