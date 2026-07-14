Франція – Іспанія: анонс першого півфіналу ЧС-2026

Чемпіонат світу 2026 вийшов на фінішну пряму. На цьому тижні залишилося зіграти лише чотири поєдинки, які визначать призерів Мундіалю.

У вівторок, 14 липня, відбудеться перший півфінал турніру, який триває вже понад місяць. У боротьбі за фінал на стадіоні в Далласі зійдуться добре знайомі нам Франція та Іспанія.

Збірну Франції називають фаворитом цього протистояння, незважаючи на більш позитивну історію особистих зустрічей для іспанців. Команда Дід'є Дешама провела доволі впевнену кампанію на цьому Мундіалі і по праву є фаворитом не тільки півфіналу, але і всього турніру, звісно, якщо відкинути теорії змови стосовно Аргентини.

Трикольорові демонструють не тільки приємну для очей вболівальника гру, але і свою чемпіонську поведінку, якщо можна так висловитись. Особливо виділяється кінцівка матчу проти Парагваю (1:0), коли латиноамериканці зі всіх сил намагалися вивести Кіліана Мбаппе на емоцію, а той лиш посміхався у відповідь на всі штурхани.

Команда Луїса де ла Фуентеса, можливо, виступала не так яскраво і результативно, як французи, але навряд чи в когось були сумніви в перемогах піренейців по ходу змагань.

Так, були і нічия з Кабо-Верде, і важкий матч з Португалією, але в потрібний момент іспанці додавали та дотискали свого суперника. Іспанія пропустила всього один м'яч на турнірі, в 1/4 фіналу проти Бельгії, але тут в суперниках претендент на Золоту бутсу змагань, тому легко точно не буде.

Шлях до півфіналу

Обидва колективи пройшли непростий шлях до півфіналу Міндіалю, а інакше і бути не може на турнірі такого ґатунку.

Іспанія розпочала свій шлях на турнірі невиразною нічиєю в групі з Кабо-Верде (0:0), яка, як з'ясувалося згодом, була не зовсім прохідною командою. Перемоги над Саудівською Аравією (4:0) та Уругваєм (1:0) все ж підняли команду Луїса де ла Фунтеса на перше місце в квартеті.

У стартовому раунді плейоф у 1/16 фіналу іспанці без проблем розібралися з Австрією (3:0), у драматичному поєдинку 1/8 фіналу обіграли Португалію (1:0), поставивши крапку в сподіваннях Кріштіану Роналду виграти чемпіонат світу, а у чвертьфіналі у важкому матчі пройшли Бельгію (2:1).

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Французи свій шлях до півфіналу пройшли ще більш переконливо, вигравши свою групу і не пропустивши жодного м'яча в плейоф. Дворазові чемпіони світу відкрили турнір для себе перемогою над Сенегалом (3:1), далі були розгромлені Ірак (3:0) та Норвегія (4:1).

В 1/16 фіналу підопічні Дешама не помітили Швецію (3:0), далі завдяки пенальті від Мбаппе обіграли Парагвай (1:0), а у чвертьфіналі не залишили шансів Марокко (2:0).

Історія протистоянь Франції та Іспанії

Враховуючи географічну близькість команд, не дивно, що команди досить часто грали один проти одного в товариських поєдинках. Усього історія особистих зустрічей налічує 38 матчів, з яких 26 – товариські.

Загальний баланс на користь Іспанії, яка має 18 перемог при 13 поразках, ще сім матчів було зіграно внічию.

На чемпіонатах світу команди зустрічалися лише один раз – в 2006 році, пам'ятному для України. В матчі 1/8 фіналу французи обіграли іспанців 3:1.

Останній матч між цими командами був зіграний рік тому, в червні, в рамках півфіналу Ліги націй. Іспанія та Франція подарували вболівальникам весь спектр емоцій, забивши дев'ять голів: 5:4 на користь Іспанії. В тому матчі іспанці вели 4:0, але ледь не втратили перемогу.

Кадрова ситуація та оптимальні склади

Обидва колективи підходять до сьогоднішнього поєдинку в оптимальних кондиціях і складах. Ні травмованих, ні дискваліфікованих гравців в складі обох команд немає.

Франція: Меньян – Дінь, Саліба, Упамекано, Кунде – Рабьо, Коне – Дюе, Олісе, Дембеле – Мбаппе

Іспанія: Сімон – Кукурелья, Ляпорт, Кубарсі, Порро – Педрі, Родрі – Баена, Ольмо, Ямал – Оярсабаль

Де дивитися матчі ЧС-2026?

Офіційні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу-2026 в Україні належать медіасервісу MEGOGO.

Переглянути поєдинки Мундіалю можна в підрозділі "Футбол" розділу "Спорт" на каналах "MEGOGO Футбол Перший", "MEGOGO Футбол Другий" та "MEGOGO Футбол Третій".

Частина матчів також транслюється безкоштовно на телеканалі "MEGOGO Спорт", який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

До речі, за оцінками GGBET, фаворитом матчу є збірна Франції. На прохід "Ле Бльо" можна поставити з коефіцієнтом 1,64, тоді як ймовірність виходу команди Іспанії до фіналу оцінюється в 2,37.

Зазначені коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua, є актуальними станом на 08:00 14 липня та можуть змінюватися.

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