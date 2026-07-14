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Іспанія є сильнішою командою, ніж Франція: Дешам – про півфінал ЧС-2026

Денис Іваненко — 14 липня 2026, 08:32
Іспанія є сильнішою командою, ніж Франція: Дешам – про півфінал ЧС-2026
Дідьє Дешам
fff.fr

Наставник збірної Франції Дідьє Дешам висловився про майбутнє протистояння з Іспанією у півфіналі чемпіонату світу.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

Фахівець високо оцінив суперника, якого назвав фаворитом їхньої пари. Він також похвалив захист "Фурії Рохи".

"Я й надалі вважаю, що Іспанія є сильнішою командою, ніж Франція. Після невдалого стартового матчу проти Кабо-Верде вони довели, що є найсильнішою збірною цього турніру.

Іспанія не тільки вміє атакувати, але й дуже добре захищається, пропустивши лише один гол у шести поєдинках. У цій зустрічі обидві команди зосередяться на обороні, але, з огляду на якість їхніх атакувальних ліній, я вважаю, що матч буде надзвичайно захоплюючим", – сказав Дешам.

Зазначимо, що поєдинок між збірними Франції та Іспанії відбудеться 14 липня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше прогноз на це протистояння зробив український тренер Олег Федорчук. Стежити за текстовою трансляцією можна буде за посиланням.

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