Франція – Іспанія: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу ЧС-2026

У вівторок, 14 липня, відбудеться перший поєдинок 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Франції та Іспанії.

Гру на "AT&T Стедіум" в Арлінгтоні розсудить сальвадорська бригада арбітрів на чолі з Іваном Бартоном. Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Франція – Іспанія безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що в 1/4 фіналу "Ле Бльо" пройшли Марокко (2:0). "Фурія Роха" здолала Бельгію (2:1).

За оцінками GGBET, фаворитом матчу є підопічні Дідьє Дешама, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,34. Нічия – 3,25. Виграш іспанців – 3,38.

Прохід збірної Франції до наступної стадії турніру – 1,65. На те, що команда Луїса де ла Фуенте проб'ється до фіналу – 2,36.

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