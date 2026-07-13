Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Цим хлопцям тільки дай простір: Мілевський зробив прогноз на матч Франція – Іспанія у півфіналі ЧС-2026

Денис Іваненко — 13 липня 2026, 14:27
Цим хлопцям тільки дай простір: Мілевський зробив прогноз на матч Франція – Іспанія у півфіналі ЧС-2026
Артем Мілевський
Instagram

Колишній капітан київського Динамо Артем Мілевський висловився про перший матч 1/2 фіналу чемпіонату світу, в якому зустрінуться збірні Франції та Іспанії.

Його слова передає Sport.ua.

Він вважає фаворитом команду Дідьє Дешама. Екфутболіст відзначив її силу та назвав стиль "Фурії Рохи" зручним для французів.

"Іспанія вже не схиблена на стерильному контролі, але все одно буде гнути свою лінію. Французам тільки цього й треба. Іспанці розкриються, а у Франції попереду просто електричка: Мбаппе, Дембеле, Олісе – цим хлопцям тільки дай простір, вони тебе розірвуть.

Багато хто каже, що Дешам грає в якийсь нудний футбол. Ну так, прагматично, але результат же є? На великих турнірах це працює. Людина не збирається показувати якісь фокуси та розважати народ – вона просто бере й проходить далі. Для такої тактики Іспанія – це ідеальний суперник", – сказав Мілевський.

Зазначимо, що матч Франція – Іспанія відбудеться 14 липня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше прогноз на майбутнє протистояння також зробив Йожеф Сабо. Він назвав переможця не тільки цієї пари, а й усього турніру.

Читайте також :
Півзахисник збірної Іспанії розкрив план, як пройти Францію на шляху до фіналу ЧС-2026
Збірна Іспанії з футболу Збірна Франції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Виженіть Аргентину з ЧС-2026: хейтери Мессі зібрали вже понад 2,5 млн підписів під гучною петицією
Михайличенко – про президента ФІФА: Інфантіно схиблений на грошах
Все очевидно: Паредес – про вилучення Емболо в матчі між збірними Аргентини та Швейцарії на ЧС-2026
Легенда Динамо зробив прогноз на півфінали ЧС-2026, назвавши майбутнього чемпіона
Це катастрофа: Фройлер розніс роботу судді в матчі Аргентина – Швейцарія на ЧС-2026

Останні новини