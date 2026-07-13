Цим хлопцям тільки дай простір: Мілевський зробив прогноз на матч Франція – Іспанія у півфіналі ЧС-2026

Колишній капітан київського Динамо Артем Мілевський висловився про перший матч 1/2 фіналу чемпіонату світу, в якому зустрінуться збірні Франції та Іспанії.

Його слова передає Sport.ua.

Він вважає фаворитом команду Дідьє Дешама. Екфутболіст відзначив її силу та назвав стиль "Фурії Рохи" зручним для французів.

"Іспанія вже не схиблена на стерильному контролі, але все одно буде гнути свою лінію. Французам тільки цього й треба. Іспанці розкриються, а у Франції попереду просто електричка: Мбаппе, Дембеле, Олісе – цим хлопцям тільки дай простір, вони тебе розірвуть.

Багато хто каже, що Дешам грає в якийсь нудний футбол. Ну так, прагматично, але результат же є? На великих турнірах це працює. Людина не збирається показувати якісь фокуси та розважати народ – вона просто бере й проходить далі. Для такої тактики Іспанія – це ідеальний суперник", – сказав Мілевський.