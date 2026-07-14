Їм бракує стабільності: український тренер назвав фаворита матчу Франція – Іспанія в 1/2 фіналу ЧС-2026

Олег Федорчук поділився думкою щодо першого півфінального матчу чемпіонату світу-2026, в якому зустрінуться збірні Франції та Іспанії.

Його слова передає Sport.ua.

Експерт вважає, що в цьому протистоянні фаворитом є команда Дідьє Дешама. Він пояснив, що може стати вирішальним фактором у майбутній дуелі.

"У відсотковому співвідношенні вище оцінюю шанси "синіх" – 60 на 40. Передусім, у французів більш довга лава запасних, а на фініші марафонського турніру це вагомий козир. По-друге, після того, як поїхав додому норвежець Голанд, я вважаю, що саме в лавах французів продовжують виступати три кращі футболісти ЧС: Мбаппе, Олісе та Дембеле. Просто не уявляю, як можна прикрити це потужне атакувальне тріо, котре до того ж, феєрить і на клубному рівні, представляючи грандів, відповідно, Реал, Баварію та ПСЖ. Також, складається враження, що у французів ще є невикористані резерви", – сказав Федорчук.

Він додав, що "Фурія Роха" поступово додає. Однак, на його думку, у команди Луїса де ла Фуенте все одно є низка проблем, через які вони будуть аутсайдерами.

"Їм бракує стабільності, до того ж, є проблеми у центрі оборони та із завершенням атак. Хоча не виключаю, що їхній керманич Луїс де ла Фуенте приберіг для свого колеги Дідьє Дешама якісь домашні заготовки. Побачимо, що з цього вийде", – заявив тренер.

Зазначимо, що матч Франція – Іспанія відбудеться 14 липня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше прогноз на це протистояння зробив також Артем Мілевський. Стежити за текстовою трансляцією можна буде за посиланням.