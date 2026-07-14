Саме в цьому суть футболу: тренер збірної Іспанії – про матч із Францією у півфіналі ЧС-2026

Наставник збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився очікуваннями від поєдинку із Францією у півфіналі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

Він заявив, що "Фурія Роха" спробує нав'язати супернику свою гру, засновану на володінні м'ячем.

"Ми вже дуже детально проаналізували Францію, ми вже деякий час знайомі, адже граємо один з одним кілька років, і у них є чудові гравці, але й у нас теж. Ми повинні показати всі свої переваги та спробувати протидіяти сильним сторонам суперника. І саме в цьому суть футболу – команда, яка досягає кращого балансу, зазвичай ближча до перемоги. Нам доведеться подумати про їхніх гравців. Ми спробуємо виграти очні дуелі та будемо намагатися домінувати під час гри. У нас абсолютно антагоністичні стилі гри", – сказав де ла Фуенте.

Також фахівець залишив меседж своїм гравцям на пресконференції. Він хоче, щоб його футболісти отримали задоволення від такої статусної гри:

"Давайте вийдемо на поле та насолодимося цим. Ми перебуваємо в унікальних умовах. Хто знає, чи повернемося ми? Ми повинні бути тією командою, якою, як ми знаємо, можемо бути. Ми повинні бути сильними та намагатися протистояти силі суперника".

Зазначимо, що матч Франція – Іспанія відбудеться 14 липня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше прогноз на це протистояння зробив Артем Мілевський. Стежити за текстовою трансляцією можна буде за посиланням.