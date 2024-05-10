Відомі номінанти на премію найкращому молодому гравцю року в Європі від Globe Soccer Awards

Стали відомі кандидати на премію найкращому молодому гравцю року в Європі від Globe Soccer Awards.

Про це організатори премії повідомили в Х (колишній Twitter).

Відразу двоє гравців представляють мадридський Реал українця Андрія Луніна: Джуд Беллінгем й Едуардо Камавінга. Також серед номінантів є одноклубники Михайла Мудрика по лондонському Челсі Коул Палмер, й Анатолія Трубіна — Джамал Мусіала з Бенфіки.

Повний список претендентів

Джуд Беллінгем (Реал Мадрид)

Едуардо Камавінга (Реал Мадрид)

Пау Кубарсі (Барселона)

Еван Фергюсон (Брайтон)

Ріко Льюїс (Манчестер Сіті)

Фермін Лопес (Барселона)

Кобі Майну (Манчестер Юнайтед)

Джамал Мусіала (Баварія)

Жоау Невеш (Бенфіка)

Коул Палмер (Челсі)

Хаві Сімонс (Лейпциг)

Матіс Тель (Баварія)

Флоріан Віртц (Баєр)

Ламін Ямал (Барселона)

Уоррен Заїр-Емері (ПСЖ)

🏆 The KAFD #GlobeSoccer European Awards nominees for EMERGING PLAYER are: Bellingham, Camavinga, Cubarsí, Ferguson, Lewis, Fermín, Mainoo, Musiala, Neves, Palmer, Simons, Tel, Wirtz, Yamal and Zaïre-Emery. pic.twitter.com/7wyQw8NWLZ — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 10, 2024

Нагадаємо, став відомий список претендентів на звання "Тренер року в Європі" від Globe Soccer Awards.

Ми писали, що в Іспанії розповіли, кого Карло Анчелотті планує випустити у воротах у фіналі Ліги чемпіонів.