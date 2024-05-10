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Відомі номінанти на премію найкращому молодому гравцю року в Європі від Globe Soccer Awards

— 10 травня, 13:15
Відомі номінанти на премію найкращому молодому гравцю року в Європі від Globe Soccer Awards

Стали відомі кандидати на премію найкращому молодому гравцю року в Європі від Globe Soccer Awards.

Про це організатори премії повідомили в Х (колишній Twitter).

Відразу двоє гравців представляють мадридський Реал українця Андрія Луніна: Джуд Беллінгем й Едуардо Камавінга. Також серед номінантів є одноклубники Михайла Мудрика по лондонському Челсі Коул Палмер, й Анатолія Трубіна — Джамал Мусіала з Бенфіки.

Повний список претендентів

  • Джуд Беллінгем (Реал Мадрид)
  • Едуардо Камавінга (Реал Мадрид)
  • Пау Кубарсі (Барселона)
  • Еван Фергюсон (Брайтон)
  • Ріко Льюїс (Манчестер Сіті)
  • Фермін Лопес (Барселона)
  • Кобі Майну (Манчестер Юнайтед)
  • Джамал Мусіала (Баварія)
  • Жоау Невеш (Бенфіка)
  • Коул Палмер (Челсі)
  • Хаві Сімонс (Лейпциг)
  • Матіс Тель (Баварія)
  • Флоріан Віртц (Баєр)
  • Ламін Ямал (Барселона)
  • Уоррен Заїр-Емері (ПСЖ)

Нагадаємо, став відомий список претендентів на звання "Тренер року в Європі" від Globe Soccer Awards.

Ми писали, що в Іспанії розповіли, кого Карло Анчелотті планує випустити у воротах у фіналі Ліги чемпіонів.

Джуд Беллінгем Ламін Ямал Коул Палмер Пау Кубарсі

Джуд Беллінгем

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