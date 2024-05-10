Відомі номінанти на премію найкращому молодому гравцю року в Європі від Globe Soccer Awards
— 10 травня, 13:15
Стали відомі кандидати на премію найкращому молодому гравцю року в Європі від Globe Soccer Awards.
Про це організатори премії повідомили в Х (колишній Twitter).
Відразу двоє гравців представляють мадридський Реал українця Андрія Луніна: Джуд Беллінгем й Едуардо Камавінга. Також серед номінантів є одноклубники Михайла Мудрика по лондонському Челсі Коул Палмер, й Анатолія Трубіна — Джамал Мусіала з Бенфіки.
Повний список претендентів
- Джуд Беллінгем (Реал Мадрид)
- Едуардо Камавінга (Реал Мадрид)
- Пау Кубарсі (Барселона)
- Еван Фергюсон (Брайтон)
- Ріко Льюїс (Манчестер Сіті)
- Фермін Лопес (Барселона)
- Кобі Майну (Манчестер Юнайтед)
- Джамал Мусіала (Баварія)
- Жоау Невеш (Бенфіка)
- Коул Палмер (Челсі)
- Хаві Сімонс (Лейпциг)
- Матіс Тель (Баварія)
- Флоріан Віртц (Баєр)
- Ламін Ямал (Барселона)
- Уоррен Заїр-Емері (ПСЖ)
Нагадаємо, став відомий список претендентів на звання "Тренер року в Європі" від Globe Soccer Awards.
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