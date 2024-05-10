Став відомий список претендентів на звання "Тренер року в Європі" від Globe Soccer Awards
— 10 травня, 12:24
Організатори Globe Soccer Awards оголосили список кандидатів на звання "Тренер року в Європі".
Про це вони повідомили в Х (колишній Twitter).
На нагороду найкращому наставнику континенту претендують головні тренери клубів, за які виступають українці: Мічел з Жирони Артема Довбика й Віктора Циганкова, Карло Анчелотті з мадридського Реала Андрія Луніна та Мікель Артета з Арсенала Олександра Зінченка.
Повний список кандидатів
- Хабі Алонсо (Баєр)
- Рубен Аморім (Спортинг)
- Карло Анчелотті (Реал Мадрид)
- Мікель Артета (Арсенал)
- Унаї Емері (Астон Вілла)
- Луїс Енріке (ПСЖ)
- Джан П'єро Гасперіні (Аталанта)
- Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті)
- Себастіан Хенесс (Штутгарт)
- Сімоне Індзагі (Інтер Мілан)
- Мічел (Жирона)
- Тіаго Мотта (Болонья)
- Едін Терзич (Боруссія Дортмунд)
- Томас Тухель (Баварія)
- Хаві (Барселона)
Нагадаємо, Жирона Циганкова і Довбика 10 травня зіграє з Алавесом у 35 турі Ла Ліги.
Ми писали, що в Іспанії розповіли, кого Анчелотті планує випустити у воротах у фіналі Ліги чемпіонів.