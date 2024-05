Став відомий список претендентів на звання "Тренер року в Європі" від Globe Soccer Awards

🏆 The KAFD #GlobeSoccer European Awards nominees for BEST COACH are: Alonso, Amorim, Ancelotti, Arteta, Emery, Enrique, Gasperini, Guardiola, Hoeness, S. Inzaghi, Míchel, Motta, Terzić, Tuchel and Xavi. pic.twitter.com/N6yLlwpXN4