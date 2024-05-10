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Став відомий список претендентів на звання "Тренер року в Європі" від Globe Soccer Awards

— 10 травня, 12:24
Став відомий список претендентів на звання Тренер року в Європі від Globe Soccer Awards

Організатори Globe Soccer Awards оголосили список кандидатів на звання "Тренер року в Європі".

Про це вони повідомили в Х (колишній Twitter).

На нагороду найкращому наставнику континенту претендують головні тренери клубів, за які виступають українці: Мічел з Жирони Артема Довбика й Віктора Циганкова, Карло Анчелотті з мадридського Реала Андрія Луніна та Мікель Артета з Арсенала Олександра Зінченка.

Повний список кандидатів

  • Хабі Алонсо (Баєр)
  • Рубен Аморім (Спортинг)
  • Карло Анчелотті (Реал Мадрид)
  • Мікель Артета (Арсенал)
  • Унаї Емері (Астон Вілла)
  • Луїс Енріке (ПСЖ)
  • Джан П'єро Гасперіні (Аталанта)
  • Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті)
  • Себастіан Хенесс (Штутгарт)
  • Сімоне Індзагі (Інтер Мілан)
  • Мічел (Жирона)
  • Тіаго Мотта (Болонья)
  • Едін Терзич (Боруссія Дортмунд)
  • Томас Тухель (Баварія)
  • Хаві (Барселона)

Нагадаємо, Жирона Циганкова і Довбика 10 травня зіграє з Алавесом у 35 турі Ла Ліги.

Ми писали, що в Іспанії розповіли, кого Анчелотті планує випустити у воротах у фіналі Ліги чемпіонів.

Жузеп Гвардіола Хаві Ернандес Карло Анчелотті Хабі Алонсо

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