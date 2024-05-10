Став відомий список претендентів на звання "Тренер року в Європі" від Globe Soccer Awards

Організатори Globe Soccer Awards оголосили список кандидатів на звання "Тренер року в Європі".

Про це вони повідомили в Х (колишній Twitter).

На нагороду найкращому наставнику континенту претендують головні тренери клубів, за які виступають українці: Мічел з Жирони Артема Довбика й Віктора Циганкова, Карло Анчелотті з мадридського Реала Андрія Луніна та Мікель Артета з Арсенала Олександра Зінченка.

Повний список кандидатів

Хабі Алонсо (Баєр)

Рубен Аморім (Спортинг)

Карло Анчелотті (Реал Мадрид)

Мікель Артета (Арсенал)

Унаї Емері (Астон Вілла)

Луїс Енріке (ПСЖ)

Джан П'єро Гасперіні (Аталанта)

Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті)

Себастіан Хенесс (Штутгарт)

Сімоне Індзагі (Інтер Мілан)

Мічел (Жирона)

Тіаго Мотта (Болонья)

Едін Терзич (Боруссія Дортмунд)

Томас Тухель (Баварія)

Хаві (Барселона)

🏆 The KAFD #GlobeSoccer European Awards nominees for BEST COACH are: Alonso, Amorim, Ancelotti, Arteta, Emery, Enrique, Gasperini, Guardiola, Hoeness, S. Inzaghi, Míchel, Motta, Terzić, Tuchel and Xavi. pic.twitter.com/N6yLlwpXN4 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 10, 2024

Нагадаємо, Жирона Циганкова і Довбика 10 травня зіграє з Алавесом у 35 турі Ла Ліги.

Ми писали, що в Іспанії розповіли, кого Анчелотті планує випустити у воротах у фіналі Ліги чемпіонів.