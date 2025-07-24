О'Салліван збирається стати чемпіоном світу в іншому виді спорту

Легенда снукеру Ронні О'Салліван повернувся до Гонконгу, щоб взяти участь у відкритті снукерного клубу, який він допоміг профінансувати. Це його перший подібний крок після отримання посвідки на програму для талановитих мігрантів.

Про це повідомляє South China MorningPost. Деталі додає Thesun.co.uk.

Семиразовий чемпіон світу також розкрив свій план, чим займеться після виходу зі снукера. Він припустив, що цілком зможе стати найкращим у китайській вісімці (8-ball pool). Це різновид більярду, який поєднує пул і снукер.

"Китайська вісімка зараз дуже популярна в Китаї. Багато гравців беруть участь у великих турнірах тут, а я, коли закінчу грати в снукер, гратимуть у китайський пул. Це великий спорт в Азії, особливо в Китаї, тому коли я піду зі снукера, я хочу стати чемпіоном світу з китайської вісімки", – зізнався Ронні.

Зазначимо, на початку літа О'Салліван заявляв, що планує виступати ще два роки. Його менеджер Джейсон Френсіс підтвердив, що сам снукерист буде обирати, на яких турнірах виступатиме цього року.

Нагадаємо, зіркові китайські снукеристи відмовилися від участі в Saudi Arabia Masters заради виступу на Всесвітніх іграх.